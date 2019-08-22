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畢業後搬回家！他4點分析「自住過回不去了」　網哭爆：跟家人磨合了2年

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▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲和最熟悉的家人相處反而更容易產生摩擦。（示意圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人讀大學時都會離開家住學校宿舍，或是自己在外租房展開獨立生活，然而畢業後搬回家，卻發現有諸多不習慣的地方。一名網友就透過親身經歷，表示自住過後真的「回不去了」，雖然他還是很愛家人，可是就是住得不太習慣，貼文一出也引發眾網友的共鳴。

一名網友在PTT女版道出近期煩惱，他表示自己最近剛從大學的租屋處搬回家裡，但是卻覺得相當不習慣，因為在家每天都會聽到姊姊抱怨工作、爸爸罵政論節目，家人互相溝通的方式也沒有什麼耐心，往往在產生負面情緒後才來後悔，「我還是很愛他們，但是好煩啊！」

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原PO接著提出4點比較「在外自住」和「住家裡」的差別，首先是行動自由，自己住的時候想什麼時候出門就什麼時候出門，但是在家就必須報備，可能還會被限制。再來住外面時，通常都會跟同學吃飯，「每次都是講一堆幹話，然後一直笑，不太會有負面情緒。」

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▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PEXELS）

▲和朋友相處比較不會隨意展現出負面情緒。（示意圖／PEXELS）

此外，空間感也是一大因素，雖然自己在外住的只是一個小套房，但就是有種「房間裡我就是主人的爽感」，要怎麼擺放物品都由自己決定，也不必配合其他人的生活習慣，還可以無拘無束裸體。

原PO指出，自己回家住之後也漸漸跟同學斷了聯絡，加上沒什麼夜生活，有時候真的覺得蠻無聊的。他隨後強調，自己真的很愛家人，畢竟真的遇到困難的時候，通常都是家人才會伸出援手，只不過自己在外面住過後，就覺得回不去了，想知道其他人是否有相同的想法。

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯 魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲自己住真的自由很多。（示意圖／pakutaso）

貼文一出，不少鄉民都相當認同「回不去」的感覺，「雖然跟家人感情不錯，但還是覺得有點距離最好」、「搬回家快3年了還是不習慣，整天想著什麼時候還能再搬出去」、「我大學畢業後整整跟家人磨合了2年，生活習慣差很多」、「我以為我在發文QQ」、「在家滑一下手機就被唸」、「隱私權很容易被侵犯」。

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ET快訊
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關鍵字：獨居,自住,家人,大學,PTT

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