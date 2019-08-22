50天紀錄無所遁形！日綜藝揭密iPhone神招　一秒查男友「最常去、待多久」地點

▲iphone隱私設定可看到過去50天去的地方。（圖／記者張方瑀攝）

記者林瑩真／編譯

情侶會忍不住想知道對方去了哪裡嗎？日本綜藝節目日前教導觀眾如何用手機設定，一瞬間查出對方過去50天去過的地點。節目一播出，立刻造成網路討論，「這方法真的太恐怖」、「我從來沒有發現這一點」。

「如何知道男朋友最近到底去了哪裡？」節目中針對使用iPhone的用戶作出教學，首先打開「設定」找到「隱私權」，接著打開「定位服務」，並找到「系統服務」點進去，最下方就會有一個叫「重要位置」的選項。

「設定」→「隱私權」→「定位服務」→「系統服務」→「重要位置」→驗證成功！

重要位置也就是代表「頻繁前往」的地點，這時，需要手機用戶的指紋或人臉辨識驗證，一旦驗證通過，馬上就能看到用戶過去50天去過的地點！可怕的是，不只是詳細地址，包括造訪次數，以及起始時間至結束時間全都有紀錄，等於可以計算對方在同個地點待了多久，進一步猜測對方去了哪裡、做了什麼事。

節目一播出立刻造成話題，不少網友紛紛留言「這節目不應該，快刪除」、「天啊我真的從來沒發現」、「這就是我不買iphone的原因」、「我剛剛打開嚇到，真實記錄一切我去過的地方」、「好可怕，女生都要變成名偵探了」、「完全無所遁形呢」。

不過有網友指出，該功能也要事前打開定位，以及確保對方沒有「清空歷史」的習慣。另外也有網友表示，其實使用其他APP或是Google也有相同功能，疑神疑鬼恐怕才會破壞感情。