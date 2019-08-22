解放軍閱兵村曝光　18枚「東風-41」洲際彈道飛彈現身

▲解放軍閱兵村驚見東風-41洲際彈道飛彈。（圖／翻攝自鼎盛軍事，下同）

記者林彥臣／綜合報導

距離大陸建政70周年閱兵還有1個多月，位於北京的閱兵村已集結參閱部隊和武器裝備。最新衛星照顯示，解放軍將在10月1日可能派出16輛東風-41型洲際彈道飛彈發射車參閱。

綜合陸媒報導，網路流傳的一張衛星照顯示，位於北京陽坊的軍事訓練基地內停滿裝備，包括各種型號的武器載具。外界發現，衛星照出現此前從未公開的新型飛彈載具。

因發射筒外形與之前多次被曝光的東風-4洲際彈道飛彈類似，所以一直有傳聞指出，東風-41將在2019年閱兵公開，因此，衛星照的新型武器載具，被認為是東風-41。

衛星照中，總共有疑似18個東風-41載具，外界指，閱兵將展示其中的16個，另外2個作為備份。另外，東風-41一旁還有疑似18個東風-31AG型洲際彈道飛彈載具，18個東風-26型中程彈道飛彈載具。

其中，東風-31AG和東風-26在此前的閱兵中已經公開亮相。至於之前參閱的東風-21系列中程飛彈被指將不會出現在此次閱兵中。除地面彈道飛彈外，外界還猜測最新閱兵會否展示新型機載空射型號彈道飛彈。

不過陸媒也指出，目前還不排除這些照片是有心人士利用製圖軟體製造的虛假資訊。東風-41是大陸研發的最新三級固體燃料機動洲際彈道飛彈，代號於2014年8月被證實首次存在。該飛彈被指射程超12,000公里，攜帶分導式核彈頭，打擊範圍覆蓋美國全境。

對於東風-41的性能，大陸官媒《科技日報》 曾在2017年報導指出 ，東風-41是第四代戰略飛彈，性能與美國「義勇兵3型」、俄羅斯「白楊-M」相當，部分技術甚至超過。從實彈試射的情況看，東風-41沒有失敗的記錄。