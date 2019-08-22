快訊／政院拍板48億：明年10月免費換發新身分證　未來可綁定手機

▲內政部將於明年全面換發新身分證。（圖／內政部）



記者陶本和／台北報導

內政部推動的新式數位身分證換發，最終定版的身分證上正面確定會有國旗，也會標註「中華民國國民身分證」，同時婚姻狀態也會顯示。對此，行政院22日在院中排入議程，拍板經費48億元，預計在109年4至5月，公布正式樣張，並於109年10月開始，供國人全面免費換發作業，同時新身分證將與自然人憑證結合，增加晶片防偽功能、憑證支援，甚至未來擬可綁定手機。

內政部指出，在5月底已核定「智慧政府行動方案」，這是台灣推動政府數位轉型的重要政策，目標即希望整合政府功能，為民眾開啟更創新、智慧化的服務，同時藉由加值資料應用，優化施政決策品質。

內政部表示，智慧政府的兩大基礎架構，一是「建立安全可信賴的政府資料交換機制（T-Road）」，另一即是今天所提報的「全面換發數位身份識別證（New eID）」。

內政部強調，為促使政府部門加速以創新科技導入客製化民生服務，政府經研議多時，決定推動「國民身分證」與「自然人憑證」結合的「數位身份識別證」，預計明年10月起，以2年半的時間，為全國2,300多萬國民換發。

▲▼內政部預計明年10月全面換發新身分證。（圖／內政部提供）



內政部指出，新的數位身份識別證也透過各項防偽技術與數位簽章，大幅改善現行紙本國民身分證防偽不足的缺陷及被冒用的風險，卡片個資的揭露也大幅縮減（由11項減少到5項），晶片內的資訊則採分區加密保護，使用上不會在憑證中心留下任何記錄，使用者也可以隨時選擇停用或復用自然人憑證功能，不僅更加保障國人權益，也更落實個人隱私保護。

新式數位身分證的設計，正面上方會有國旗、中華民國國民身分證、英文REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）IDENTITY CARD等圖文資訊，正面下面則是台灣全島形狀的光影變化箔膜，正面右方則是持卡人的個人大頭照，左側則是持卡人的中英文姓名，左下方是統一編號，右下方則是民國、西元的出生日期。

至於背面「個人資訊欄位」，預計只會顯示結婚狀態，結婚狀態也只會顯示有、無2種情況，不會顯示配偶名稱。基於隱私考量，配偶、父母等資訊會儲存在晶片中，不會直接顯示出來。

在期程規劃上，內政部指出，預計在109年4至5月，公布正式樣張，於9月份會完成建置製卡中心及製發系統，可以在109年10月開始進行全面換發作業。

▼內政部預計明年10月全面換發新身分證。（圖／內政部提供）

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