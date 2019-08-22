「郭柯王」823將合體　藍委：不代表會有實質合作

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／記者季相儒、屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

「郭柯王」23日合體有譜，鴻海集團創辦人郭台銘確定在23日出席台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，與台北市長柯文哲「同框」，王金平辦公室也表示，為了緬懷先烈也向當年參與戰役的前輩及榮眷表達敬意，確定出席這場活動。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，即使會面也不一定能談出共識；國民黨立委林奕華則認為，雖然在活動上同時出現，但不代表以後會有實質合作。

據了解，這場三人會面的場合，是由郭台銘陣營先拋出的建議，因為「823紀念日」與中華民國有高度連結，透過柯文哲陣營盤點，最後敲定每年由北市府兵役局舉辦的823砲戰紀念公園音樂會，最後再與王金平陣營確認後，三方達成共識。

曾銘宗坦言，「黨團真的非常焦慮」，不過他認為即使現在會面，也不一定能談出相關的結果與共識，因為這整件事主要就是柯文哲在操弄、在分化，而他們之間考慮的點完全不一樣，「所以即使碰面了，我覺得也不會有結果」。

曾銘宗指出，整件事完全在柯文哲的操控與掌握之中，全部在做放話動作，但因為各有不同的考量，所以不一定能達成一定的共識。不過他也說，目前黨團真的非常焦慮，因此希望郭台銘能夠繼續留在國民黨內與大家一起打拼，捍衛中華民國的發展。

林奕華則認為，「會在活動上同時出現，但不代表以後會有實質合作」，不過也坦言，這對國民黨來說還是一個警訊，因此期待黨內大人們可以積極的進行相關協調，如果不進行整合對2020年大選會是很大的傷害，期待大家還是為了中華民國的長久更積極進行整合，不團結對2020絕對非常不利。

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