快訊 ／「 郭柯王」823合體！王金平22日公開說明給答案

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／記者季相儒、屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

「郭柯王」將於本周23日合體有譜！稍早鴻海集團創辦人郭台銘確定將於出席台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，而台北市長柯文哲會出席，而郭柯確定合體同框後，前立法院長王金平的幕僚也透露，王金平出席這場活動的機會相當高。

王金平幕僚表示，關於台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，辦公室有收到邀約，是否親自出席或另派代表，王金平22日將和媒體說明。不過，幕僚私下透露，王金平出席這場活動的機會相當高。

郭台銘競選辦公室晚間發布新聞稿指出，鴻海集團創辦人郭台銘先生為感念先賢先烈保衛台灣犧牲與奉獻的精神，已應允台北市政府的邀請，參加本週五8月23日上午舉行之「八二三61週年音樂饗宴」，郭台銘昐響應紀念此一捍衛中華民國重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷八二三砲戰國軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

針對郭台銘確定出席823音樂活動，台北市政府副發言人黃瀞瑩晚間表示，八二三具有相當重要的歷史意義，北市府也歡迎郭台銘先生共同來紀念這個重要日子。

「八二三61週年音樂饗宴」於上午9點到10點，由柯文哲致詞開頭後，接著重要貴賓致詞、致贈感謝狀，最後與會的嘉賓一起觀賞音樂饗宴表演。

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