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「行政部很涼」業務看不起　他提「跪舔說」反被網一比喻噓爆：可悲

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▲桃園市某大學前育成中心楊姓女經理，盜刻校長印鑑申辦專線與網路供自己使用，離職後被查出一筆1萬4千餘元電話網路費用，驚覺楊女偽造文書。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一般印象中，行政人員多待在辦公室處理文書資料。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一般公司都設有各種部門，招攬各方人才解決不同領域的工作內容。但是一名網友就在PTT表示，有位業務同事很看不起行政部，原因是覺得他們很涼，不像業務很辛苦到處奔走，應該不能享有同樣的公司資源；貼文一出，也掀起網友一番熱烈討論。

一名網友日前在PTT女版發文，他表示有同事向他抱怨「行政部門很涼」，同事認為業績都是業務部門打拚來的，行政部同仁應該沒有資格瓜分公司資源。

請繼續往下閱讀...

原PO聽完後覺得蠻傻眼的，他認同業績是業務部門拚來的沒錯，但是其他內部作業如報銷、採購及人事等等，都不是單一部門可以獨立完成的，還透露難怪這位同事對行政同仁說話的語氣都很差，「遇到這種同事怎解？」

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只見留言之中也有人挺原PO同事的看法，這位網友認為「沒有業務部找客源，行政部哪來的單據可以報銷？」他還表示行政部只是在公司裡「養尊處優」做文書處理，被看不起是正常的，「就算不跪舔業務部門，至少在業務面前也要學會夾著尾巴做人。」

▲▼ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友認為行政被看不起是應該的 。（圖／翻攝自PTT）

然而其他鄉民對此都怒噓一波，他們認為業務通常都會有額外的業績獎金，這是行政部沒有的，沒必要這麼計較，況且業務也沒有本事把所有類型的工作都包下，每個人擅長的專業本就不同。

還有人拿藝人做比喻，畢竟再大牌的明星都需要強大的團隊支援協助了，「覺得行政很涼就轉作行政啊」、「各司其職啊」、「的確我們業務是帶訂單跟業績回來，但沒有後勤支援你東西要怎麼交出去、錢怎麼回來？」、「行政事情很雜好不」。

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關鍵字：業務,行政,PTT

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