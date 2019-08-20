基隆吃鼎邊銼！她開口點餐「秒變性騷擾」臉漲紅　老闆難交代了

▲女網友第一次到基隆廟口夜市。（圖／記者徐文彬攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「鼎邊銼（讀音ㄘㄨㄛˋ，亦稱鼎邊趖，讀音ㄙㄨㄛ）」是一種源自福建省的米食，在基隆廟口夜市也相當流行，時常搭配蝦米、香菇、肉羹等食材煮製成羹湯。一名女網友日前第一次到基隆，想朝聖一下這特色美食，不料一開口竟糗變「性騷擾」，連老闆都只能和她尷尬對視了。

一名女網友在PTT笨版上發文，她表示自己日前第一次造訪基隆夜市，看到滿街的特色小吃「鼎邊銼」，心想一定要嚐嚐看當地美食。她隨後找了一間中意的小店，進去吃後老闆也熱心招呼「小姐，想吃什麼？」沒想到她下一句話竟然讓自己臉紅了。

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▲基隆特色美食鼎邊銼。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，老闆詢問後她隨即開口點餐，「老闆，我想來一碗鼎銼邊。」此時空氣馬上尷尬到凝結，只剩下2人對看，她才意識到自己講成「頂錯邊」而非鼎邊銼，馬上糗到臉漲紅，「齁~到底誰發明那麼難唸的小吃名啦！」

貼文一出，網友們都紛紛笑說「我完全沒想過唸錯會變成這樣」、「老闆：這位客人鼎銼邊喔」、「你想頂哪邊」、「可以轉西斯版」、「老闆：小姐我還沒頂」、「這空氣僵的連呼吸都困難」、「你...這是性騷擾」、「重新組字後原來這麼嚇人」、「老闆晚上要解釋很久了」。

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