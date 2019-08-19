家庭月收入10萬適合生小孩嗎？　網友表示悲觀：養不起

▲家庭月收入10萬是否適合生小孩，引發網友的正反論戰。（圖／123RF）



記者林彥臣／綜合報導

台灣低薪、高房價的生活環境，讓很多年輕人不敢結婚，或者即使結婚卻對生小孩這件事感到卻步，就有人在PTT八卦板詢問，家庭月收入10萬是否適合生小孩，讓兩派網友戰翻。

有網友舉例指出，老公月收入7萬，老婆月收入3萬，兩個人加起來的家庭月收入10萬，每月需要付5千~1萬元左右的孝親費，目前無房、無房貸老公想生，老婆雖然愛孩子卻認為目前的家庭月收入不適合，小孩出生之後必須給予基本的生活條件與醫療保險，如果無法讓孩子健康長大，何必生出來受苦。

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▲有網友認為，如果孩子生下來還要重複自己辛苦的人生，就別生了。（圖／取自免費圖庫Pexels）



對此有人回應表示，除了真正的有錢人之外，普通受薪階層生小孩就是自私，也不用問月收幾萬適合生小孩，會問這種問題就表示不適合了，想想小孩生下來會有好的人生嗎？有能力送出國念書嗎？覺得自己的人生苦不苦，還想拉一個無辜生命來體驗這樣的人生嗎？

但是也有人反駁，與其是在說不要生下一代，不如說是在跟上一代抱怨，「為什麼不是家財萬貫還要生下我？為什麼不送我出國念書？為什麼不對我的人生負責？」真的能像是土豪哥那樣照豬養的人生，那是超級少數，許多富貴豪門走到最後，發現原來平凡簡樸的過一生簡直是莫大之幸福，在台灣只要肯念書、肯做事，就至少能讓你溫飽、讓你成家，也許過得拮据，但台灣並不是一個讓你活不下去的地獄。

▲有人認為可支配收入要5萬以上才比較有生活品質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



還有網友直接試算以自己12萬左右的家戶所得試算，房貸2萬、車貸1.5萬、老婆學貸7千、孝親費6千、幼稚園學費1萬、一家3口保險費6千、一家三口營養品3千、每個月基本生活費2萬，一個月的開銷大約8.7萬，一個月的可支配所得，大概就只剩3萬元，但是他認為每個月的可支配所得約5~6萬才能過得比較有生活品質。

網友在推文中也呈現兩派意見，反對生的網友表示，「別害人好不容易投胎又要受困好嗎」、「不要生，未來孩子日子很難過，除非留幾千萬家產跟房子一棟」、「就是愛小孩才不想生啊，錢不夠就當奴隸」、「小孩長大絕對恨父母一輩子」、「10萬生三小啊，10萬根本吃土阿」、「太太觀念正確，台灣只會貧富差距越來越大」。

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但也有支持可以生的網友認為，「一堆低薪的自以為塞給孩子貴族教育，就是愛他或孩子未來會翻身，真正窮的不是收入，是腦袋」、「能力越強責任越重，你不生要我們22K的生嗎」、「錢比你少的人都在生了」、「十萬已經中上了 這樣還不生台灣完蛋」、「推文是都富二代嗎？ 我們家收入沒過十萬我還不是好好的長大了」、「十萬沒貸款很夠了，想生要快，以後生不出一輩子遺憾」。