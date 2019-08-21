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台南百年名校驚爆減薪！教師每月少2至3萬元　控校方違法違約

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▲創校1百多年，升學招生屢開紅盤，頗受好評的台南市私立長榮中學，驚爆校方片面「減薪」風波，引起該校教師會強列不滿。（圖／長中教師會提供）

▲創校1百多年，升學招生屢開紅盤，頗受好評的台南市私立長榮中學，驚爆校方片面「減薪」風波，引起該校教師會強列不滿。（圖／長中教師會提供）

記者林悅／台南報導

升學招生屢開紅盤的台南市私立長榮中學驚爆「減薪」風波，據該校教師會指出，校方在未與教職員協商之前，即全額扣除教師研究費與職員工專業加給，估計每位教師短少約2至3萬元薪資；職員工方面，扣除專業加給，全數員工薪資均不及最低薪資23100元，這是違法違約的行為。

長榮中學教師會指出，台灣社會雖少子化問題嚴重，私立明星中學卻因升學、品格教育與學力培養而成為各地區學子、家長的優先選項，長榮中學升學成果亦屢開紅盤。2019年應屆畢業生大學榜單總計7名醫牙學系，成績亮眼。

但高學歷師資、積極的課程研發力與頻繁而友善的師生交流，使學生、家長願意信任學校與辛勤付出的長榮中學老師、教職員工，卻經由電子郵件收到校方片面發出的公告，在未與教職員協商之前，即全額扣除教師研究費與職員工專業加給。估計每位教師短少約2至3萬元薪資；職員工方面，扣除專業加給，全數員工薪資均不及最低薪資23100元，故不論年資深淺，一律發放23100元，尚不及以時計酬打工族月薪。

追溯至2019年6月底，長中專任教師已收到校方1年1聘的聘約，多數老師皆立即回聘。聘約第一條第一點依教師法明言：「本（年功）薪以外之給予，在未與教師協議前，不得任意變更該支給數額標準」如今未經協商即片面扣除教師學術研究費及職員工專業加給，雖表明協商後再行補發，但未事先徵詢教職員工同意，已屬違法與違約。

此外，依據教師待遇條例第6條第1項規定：「教師之薪給以月計之，並應按月給付，自實際到職之日起支，並自實際離職之日停支。」，同法第17條：「私立學校教師之職務加給、學術研究加給及地域加給，各校準用前三條規定訂定，並應將所定支給數額納入教師聘約；私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額。」

而校方通報卻聲明：「待董事會與教職員工協議後依協議結果再行補發」，教師會認為，校方以董事會代行校長職務，違反私立學校法及教師待遇條例；而應與教職員工協商的校長卻遲遲不肯出面，亦是令人費解之事。

目前長中教師已於8月1日發起教師會籌備會，當日公開徵召會員，緊接著8月16日召開成立大會暨第1次會員大會，期盼以教師會團結校內力量，得到共識後，與校方作對等的協商。

為免除校方與社會各界對於教師會不必要之揣測與誤會，長中教師會提出聲明：一、該會教師並未允諾校方先扣款再補發學術研究費之作法。校方應遵守已簽定之聘約，發放原應支給之全部薪資。該會教師於近5年內確實有專題研究、課程研發、專案計畫之執行等諸多成果，尤以108課綱推行在即，課程研發又亟待學術研究能力之發揮，無論過去或未來，皆不負學術研究費之支領，是以不認同校方扣除學術研究費或任何打折扣之作法。三、校方欲與教職員工協商學術研究費、職員工專業加給、年功薪、考績獎金、年終獎金、基本鐘點時數、鐘點費等相關事項之前，公開近8年完整的校產及各項收支報表，包括新興工程、修建工程、營養午餐收支、校車收支等細目讓全體教職員共同監督。

四、該會主張校方應更換校長及會計主任，由新任校長與教師會代表共同徹查並公布歷年財務資料，取得公信力，方得與教職員工協商。惟協商內容以次一聘約為主，不涉及已簽署之108學年度聘約。五、依據該會教師公約，秉持教師專業素養，該會與校方協商過程以不影響教學與學生權益為最大原則，期間對於學生課業、品行、生活、升學之輔導與教學如常，敬請社會各界放心。

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關鍵字：台南,長榮中學,減薪,教師會,違法,違約

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