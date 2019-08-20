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台南出現首例境外移入瘧疾　前往瘧疾流行區域應先至旅遊醫學門診諮詢

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▲台南出現首例境外移入瘧疾，台南市衛生局建議民眾，前往瘧疾流行區域應先至旅遊醫學門診諮詢。（圖／台南市衛生局提供）

▲台南出現首例境外移入瘧疾，台南市衛生局建議民眾，前往瘧疾流行區域應先至旅遊醫學門診諮詢。（圖／台南市衛生局提供）

記者林悅／台南報導

台南市出現首例境外移入瘧疾病例，截至目前為止全國累計共2例，該個案為40多歲男性，無慢性病史，7月27日至8月8日與其餘共10名團員至烏干達參與志工服務，8月12日開始出現發燒、頭痛、寒顫、出汗及腹瀉等症狀，15日返國，16日收治住院，17日檢驗確診，目前住院觀察中，同團團員無疑似症狀。

經調查，該個案出國前曾至旅遊醫學門診諮詢，惟因顧慮瘧疾預防性用藥副作用故未服藥，衛生單位人員已予以瘧疾相關衛教並持續進行追蹤。

台灣曾被封為「瘴癘之地」，就與這種流行疾病脫不了關係。在醫療及衛生單位努力下，終於在1965年12月擺脫瘧疾的威脅，但並不是瘧蚊絶跡，台灣包含本市（左鎮區、新化區、關廟區、楠西區、南化區、龍崎區）、高雄市、屏東縣、台東縣與花蓮縣5縣市29個鄉鎮區共127個村里，仍可發現矮小瘧蚊蹤跡，所以民眾仍不可掉以輕心。

瘧疾為一種由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類所引發的傳染病，依據世界衛生組織（WHO）資料，2017年全球傳染人數約2.19億，死亡人數約43.5萬人，目前主要流行於非洲、東南亞及大洋洲等地，依瘧原蟲之特性，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，以惡性瘧為最多，其次為間日瘧。瘧疾潛伏期通常介於7至30天，早期症狀類似感冒，會出現發燒、寒顫、冒冷汗、頭痛、肌肉關節痛、噁心嘔吐等症狀，若無適當治療，嚴重者可能導致黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變，並可能造成死亡。

台南市衛生局長陳怡呼籲，民眾前往瘧疾流行區域至少一個月前，應先至旅遊醫學門診向醫師諮詢，評估感染之風險、預防性投藥之需求與是否有服用上的禁忌症，並依醫師指示於出國前、旅遊期間及返國後不間斷服用瘧疾預防藥物；於瘧疾疫區停留期間，應儘量穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或塗抹衛生福利部核可之防蚊藥劑，居住有紗門紗窗之房舍並使用蚊帳；返國後如有出現疑似症狀應儘速就醫，並詳細告知旅遊史及曾服用瘧疾預防藥物等資訊，以利醫師作為診斷及治療參考依據。

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關鍵字：台南,瘧疾,旅遊醫學門診,諮詢

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