兒子作業答題「朋友身上的痣都長一樣」　媽一看題目秒吐血：沒生腦給你？

▲原PO兒子作業答題，讓原PO一看題目秒吐血。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

「志同道合」的意思你知道是什麼嗎？一名媽媽在臉書《爆怨公社》貼出一張兒子的作業照，而上方題目問道，「『志同道合』的意思是什麼？」沒想到兒子竟選了「朋友身上長的痣都一樣」的選項，讓原PO看了當場傻眼。

原PO發文表示，「活了35年...終於知道『志同道合』是什麼意思了。」仔細一看，原PO兒子的作業有個選擇題，題目是「『志同道合』的意思是什麼？」，然而，兒子卻沒有選擇，「彼此的志趣一致」的正確答案，而是選擇了，「朋友身上長的痣都一樣」。

請繼續往下閱讀...

原PO看了兒子的作業後，當場傻眼，不禁直呼，「是我沒生腦袋給我兒子...還是，老天爺忘了裝腦袋給我兒子？好一個朋友身上的『痣』都長一樣？？老師看到應該吐血了」

這篇文章一出，不少網友紛紛笑翻，留言寫道，「太好笑了啦 老師出這個選項也很鬧」、「那他應該很多『痣』同道合的朋友，所以才選這答案」、「兒子是自己生的...所以...」。

此外，也有許多爸爸媽媽感同身受，紛紛留言分享自家小孩鬧出的笑話，「過年要說什麼吉祥話，我家的居然圈選了：早生貴子」、「我兒子之前考試題目指腹為婚造句：他們兩人因為未婚懷孕，只好指腹為婚。」

【更多新聞】

1歲兒澡盆溺斃！20歲媽網搜：怎辦後事 伴屍2天「長滿蛆」才報警...下場曝

大雷雨轟炸！三重道路淹成河 騎士如騎「水上摩托車」冒險前進

看X小！酒客與警嗆聲「尬音量」狂譙：拔槍啊 秒遭勒脖押上車...結局糗爆