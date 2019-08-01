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影／外國朋友傳中文作業！台灣人看「這2格填空題」也求救　解答一出…邏輯怪爆

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網搜小組／鄺郁庭報導

現在越來越多人來台灣學中文，但沒想到這些外國人的中文作業有夠難，連台灣人都不見得會寫。一名網友在PTT貼出一張照片，說是外國朋友的中文作業，想找有沒有中文很好的人，幫他看看空格裡到底要填什麼字。看到題目後，其他人都傻眼，「我還真不會欸」、「光看這張考卷我也會覺得中文很難學。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲外國朋友求救填空題。（圖／翻攝自PTT）

請繼續往下閱讀...

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「急有沒有中文很好的人」，文中貼出照片，說外國朋友傳了中文作業給他，想求救答案的部分。沒想到原PO一看直呼「我中文太爛了，需要大家幫忙，請問黃色的圈圈要填什麼？」最後忍不住爆氣「不知道在七X小！」

題目如下（原PO詢問部分，以紅字做標記）：

我昨天「去」OO百貨公司買束西，我想買一「雙」鞋，可是我不知道幾樓賣鞋。我就問了一位太太，她說鞋店「在」七樓。我到了鞋店，看了一下，他們的鞋都「＿」貴「＿」，我「＿」買就回家了。「＿」XX路口，「＿」一個鞋店，他們的鞋「＿」七「＿」我「＿」在那裡買了一「＿」白鞋。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲他們的鞋＿ 七 ＿，誰知道要怎麼填啊 QQ（圖／翻攝自PTT）

看到題目後，不少網友都看傻，「這種國文程度還可以出題」、「外國人也能理解寫文意選填的痛苦惹QQ」、「為什麼要這樣考中文」、「這算英式中文，用英文直翻中文出題」、「原來這就是外國人看我們寫填空的感覺」、「我還真不會欸」、「我小一女兒也寫不出來。」

有人則是紛紛猜答案是「打七折」，但也有許多搞笑回答亂入，「有七打」、「才七塊」、「他們的鞋匠七位」、「不是森七七嗎」、「我以為是他們的鞋七八貴」、「賣七億」、「踩七下」、「高七米」、「宋七力」、「他們的鞋送七雙我就在那裡買了一堆白鞋」、「長七呎。」

最後則是有名網友貼出大概的答案，就有人認為，感覺其實沒有正確解答，「我覺得沒有標準答案，只要文意順暢，用『打七折』是可以接受的答案。但是偏口語用法，覺得要用『有打七折的促銷』才比較完整。『賣七百』也是偏口語用法，感覺要用『只賣七百元』，句子意思才會比較完整」、「內文語氣超卡的」、「高級題目吧，需預測模糊語意跟慣用誤字。」

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▼有網友貼出大概的答案。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：中文,作業,外國人,PTT

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