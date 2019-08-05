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社會 社會焦點 保障人權

男突吐血倒臥母親面前　消防員驚見「悲傷的祂」秒懂真相！含淚狂壓CPR

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▲▼CPR。（示意圖，非新聞當事人／記者宋德威翻攝）

▲消防員積極CPR，看到了悲傷的「祂」，心酸含淚繼續救。（示意圖，非新聞當事人／記者宋德威翻攝）

記者陳雕文／採訪報導

農曆七月來了很多「好朋友」，不少民眾開始在網路上分享各種靈異體驗，至於辛苦的消防員，由於經常面對救護案件的生離死別，更是深有所感，一位消防大哥向【ETtoday新聞雲】記者分享一段親身經歷。

北部一名男子日前在家中突然吐血倒地，其母親見狀急忙報案，陳姓救護人員抵達後，竟「含淚」CPR！身旁同事則說，「請媽媽準備健保卡，患者送到醫院需要妳協助掛號」然而母親把家翻遍都找不著，陳員冷靜地說，「在那堆衣服裡的黑色外套的左邊口袋」其身邊的同事嚇一跳說，「你怎麼知道卡放哪？」

▲▼健保卡就在外套口袋。（示意圖／記者陳雕文攝）

▲陳員精準指引婦人找到患者的健保卡。（示意圖／記者陳雕文攝）

當患者與其母親被送到醫院後，陳員與同事開車返回分隊，路途中，同事忍不住又問，「學長，你怎麼知道那個男的健保卡放哪？」，陳員無奈地說，「就祂（男子）剛剛跑到我旁邊跟我說的啊」。果然，過沒多久院方即宣告死亡…

同事得到消息後打了個冷顫，「天啊…太扯了！」陳員解釋，自己有靈異體質，當時發現患者已無生命徵象，魂魄離開了肉身，他不願告訴家屬「已經沒救了」，繼續按壓CPR直到進醫院，「只能期盼奇蹟出現…」

陳員說，一直很排斥感應、或看到死者，因為這等同沒希望了，難免覺得心酸...所以每當出勤救護時，陳員都暗自祈禱，「拜託別讓我感應到！」

▼陳員出勤救護，總是祈禱「別感應到患者...」。（資料照，與本新聞無關）

▲▼救護車。（資料照，與本新聞無關）

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關鍵字：消防,救護,CPR,,鬼門開,母親,吐血,農曆7月

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