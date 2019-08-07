天兵爸帶隊寫作業！6歲兒紙上「魔性狂寫58」…媽揭真相崩潰：9點半了耶

▲爸爸陪寫作業，帶著兒子在空白紙上「寫滿58」。（圖／陳姓女網友授權提供）



記者莊智勝／採訪報導

「一個是自己生的……一個是自己挑的……！」二寶媽、陳姓女網友在臉書爆怨公社PO文，5日晚間9點半檢查6歲兒子昊昊的回家作業，聯絡簿上以注音清楚寫下「ㄅㄆㄇ寫字本5-8頁」，但天兵老爸卻帶著兒子拿著空白紙寫一大串「58」交差，到了睡覺時間作業簿還是一片空白，媽目睹當場傻眼崩潰，「兒子的字真的醜到無法理解嗎？」

陳女接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，6歲的昊昊預計今年就要升上小學一年級，5日當天從幼稚園放學回到家後，聯絡簿上清楚寫下作業是「ㄅㄇㄆ寫字本5-8頁」，但少根筋的老爸卻不知道哪裡出了問題，帶著兒子在空白紙上狂寫一大串數字「58」。

「晚上豬隊友陪著兒子在樓上寫很久的作業，突然兒子拿一張紙下樓要我檢查，上面寫了一推585858，我以為是字太醜被他爸罰寫，等到我洗完碗、晚上9點半簽聯絡簿的時候……。」

陳女哀嘆，當下看了聯絡簿才知道昊昊的作業內容，立即拿出作業本檢查，但該寫的作業本5到8頁全都是一片空白，她立即傻眼直問「都9點半了，該寫的4頁作業都沒寫？」這時陳女才會意過來，原來空白紙上滿滿的58，就是父子倆今晚一起完成的「回家作業」。

得知作業真相的陳女當場傻眼崩潰，直呼「兒子的字真的是醜到無法理解嗎？正常來說應該會覺得奇怪啊，再怎麼樣也不會只寫5跟8吧！」而事後被逼著在睡前趕作業的昊昊則是一臉哀怨，不斷說「是爸爸叫我寫的、是爸爸叫我寫的！」讓陳女哭笑不得，「也不能完全怪爸爸，昊昊自己也搞不清楚作業是什麼，直到我拿出寫字本才想來，真的是兩光父子！」

童年超級陰影、無限循環的58在臉書上曝光後，網友也全笑倒，「爸爸想喝58很久了，滿腦子都是585858」、「爸爸都不會疑惑這是什麼奇怪的作業嗎」、「兒子有夠可憐，無辜寫了一大堆58」、「這我一定炸，忙了一整晚，老的還來亂」、「豬隊友一定是故意的，這樣以後才不用幫忙」、「這有好笑到，怎麼會有這麼無厘頭的爸爸」、「兒子跟爸爸，這2個都欠修理」、「有夠鬧，爸爸肯定喝了58，不然怎麼這麼ㄎㄧㄤ！」