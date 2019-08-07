　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
親子

天兵爸帶隊寫作業！6歲兒紙上「魔性狂寫58」…媽揭真相崩潰：9點半了耶

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼天兵爸帶隊寫寫作業，6歲兒空白紙「魔性寫滿58」。（圖／陳姓女網友授權提供）

▲爸爸陪寫作業，帶著兒子在空白紙上「寫滿58」。（圖／陳姓女網友授權提供）

記者莊智勝／採訪報導

「一個是自己生的……一個是自己挑的……！」二寶媽、陳姓女網友在臉書爆怨公社PO文，5日晚間9點半檢查6歲兒子昊昊的回家作業，聯絡簿上以注音清楚寫下「ㄅㄆㄇ寫字本5-8頁」，但天兵老爸卻帶著兒子拿著空白紙寫一大串「58」交差，到了睡覺時間作業簿還是一片空白，媽目睹當場傻眼崩潰，「兒子的字真的醜到無法理解嗎？」

陳女接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，6歲的昊昊預計今年就要升上小學一年級，5日當天從幼稚園放學回到家後，聯絡簿上清楚寫下作業是「ㄅㄇㄆ寫字本5-8頁」，但少根筋的老爸卻不知道哪裡出了問題，帶著兒子在空白紙上狂寫一大串數字「58」。

「晚上豬隊友陪著兒子在樓上寫很久的作業，突然兒子拿一張紙下樓要我檢查，上面寫了一推585858，我以為是字太醜被他爸罰寫，等到我洗完碗、晚上9點半簽聯絡簿的時候……。」

陳女哀嘆，當下看了聯絡簿才知道昊昊的作業內容，立即拿出作業本檢查，但該寫的作業本5到8頁全都是一片空白，她立即傻眼直問「都9點半了，該寫的4頁作業都沒寫？」這時陳女才會意過來，原來空白紙上滿滿的58，就是父子倆今晚一起完成的「回家作業」。

得知作業真相的陳女當場傻眼崩潰，直呼「兒子的字真的是醜到無法理解嗎？正常來說應該會覺得奇怪啊，再怎麼樣也不會只寫5跟8吧！」而事後被逼著在睡前趕作業的昊昊則是一臉哀怨，不斷說「是爸爸叫我寫的、是爸爸叫我寫的！」讓陳女哭笑不得，「也不能完全怪爸爸，昊昊自己也搞不清楚作業是什麼，直到我拿出寫字本才想來，真的是兩光父子！」

童年超級陰影、無限循環的58在臉書上曝光後，網友也全笑倒，「爸爸想喝58很久了，滿腦子都是585858」、「爸爸都不會疑惑這是什麼奇怪的作業嗎」、「兒子有夠可憐，無辜寫了一大堆58」、「這我一定炸，忙了一整晚，老的還來亂」、「豬隊友一定是故意的，這樣以後才不用幫忙」、「這有好笑到，怎麼會有這麼無厘頭的爸爸」、「兒子跟爸爸，這2個都欠修理」、「有夠鬧，爸爸肯定喝了58，不然怎麼這麼ㄎㄧㄤ！」

ET快訊
女車主急報案汽車「4片玻璃被偷了」！警到場按電動窗開關秒結案
獨／海派「昆凌」包養價每月40萬！再設局詐醫檢董座5千萬
老夫妻「組隊Uber Eats」鼻酸！網驚這張圖害慘他們…真
新光三越A9停電45分鐘！顧客怒：吃個情人餐全身濕透

關鍵字：作業,注音,聯絡簿,兒子,爸爸,58

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

天兵爸帶隊寫作業！6歲兒紙上「魔性狂寫58」…媽揭真相崩潰：9點半了耶

常逛超商的必看！　很少注意卻超危險的4個不安全區域

必看！竹筷易發霉、塑膠促性早熟　兒童筷子怎麼挑？！

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

天兵爸帶隊寫作業！6歲兒紙上「魔性狂寫58」…媽揭真相崩潰：9點半了耶

常逛超商的必看！　很少注意卻超危險的4個不安全區域

必看！竹筷易發霉、塑膠促性早熟　兒童筷子怎麼挑？！

紙風車確定取消台中演出　聲明「希望未來所有人都不再被刁難」

烤鴨大賽又跳票！挨轟「鴨子飛到哪了」　潘恆旭：沒邀到名店

主子探頭照太美　媽想重溫卻反被「鬥雞眼ET」嚇到嘴歪

買房奉養老母裝潢竟漏水　「紅孩兒」王海輪3告設計師詐欺

赴紐澳旅遊正是時候！紐西蘭降息讓紐元重貶　澳幣連帶受挫創10年新低

醫術高超卻有殺人前科！《天才醫生車耀漢》好看的理由

快看藥單！長期服用「抗膽鹼效果強」藥物...恐增失智風險

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

鬼月友身現莫名瘀青...她驚曝瞄見「白影＋一顆頭」！劇情神逆轉　網怒：北爛

幼犬找媽被車撞死　脹奶母狗每夜茫然徘徊「孩子呢？」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

親子熱門新聞

天兵爸帶隊寫作業！兒紙上狂寫5..

塑膠促性早熟　兒童筷子怎麼挑

常逛超商必看！　超危險4個區域

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

夫2算靈異百子圖101人…妻肚..

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒..

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是..

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

4方向考量是否將寶寶送幼幼班

腳腫得像麵龜！5招消除孕期水腫

更多熱門

相關新聞

不知妻懷孕！多個兒還從母姓　人夫驚揭超扯行徑

楊姓女子生下兒子後，瞞著施姓丈夫，拿著對方的印章盜蓋在姓氏約定書上的父親簽名欄位上，將兒子的姓氏登記為「從母姓」。施男得知後氣炸提告，台北地院也依偽造文書罪判楊女4個月徒刑。然而，楊女不服提上訴，高院則考量她已與施男達成和解，且願意到施家的祖先牌位前燒香道歉，並賠償15萬元，雖維持原判，但諭知緩刑2年。

平均34.5歲才當爸！提前做好4大風險規劃

男研究：當爸幸福、當媽憂鬱　專家點出關鍵

兒對空喊「阿公坐坐」　他秒鼻酸：多陪孫子吧

他從9樓陽台跳下慘死　妻目擊一切抱兒哭斷腸

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　周四五影響最劇

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

女星半夜睡進導演家11hrs！「演過4部片全是他的」

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面