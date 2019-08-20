難怪川普想買！全球暖化讓格陵蘭「貨出去、發大財」

▲川普在推特上發哏圖，保證不會讓格陵蘭變成這樣。（圖／翻攝自Donald J. Trump twitter）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）多次表達想要購買格陵蘭的想法，要求幕僚研究可能性，甚至徵詢白宮顧問的意見。外媒就分析了格陵蘭在面臨全球緩化影響，竟然出現了許多「發大財」的契機，才會讓川普起心動念想要買下格陵蘭。

根據「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，川普認為要買下整個國家都不是問題，丹麥應該會對出售格陵蘭很感興趣，因為每年必須對格陵蘭投入7億美元的預算，對丹麥造成很大的負擔。

對此丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則回應，格陵蘭是非賣品，格陵蘭並非丹麥所有，格陵蘭屬於格陵蘭，強烈希望川普不是認真的。

根據《環球時報》分析，格陵蘭位於北冰洋與大西洋之間，正好夾在歐洲與北美之間，獨特的地理位置決定了格陵蘭島在軍事戰略中的重要性，二戰期間，格陵蘭島作為盟軍氣象站的一處站點，曾為諾曼底登陸提供了很多關鍵數據。

▲美軍在格陵蘭建立圖勒空軍基地。（圖／翻攝自Peterson AFB: 21st Space Wing臉書）



冷戰時期，格陵蘭的位置控制了蘇聯北極港吼與大西洋之間的部分通道，同時也是監測洲際彈道飛彈的良好地點，在1946年就向丹麥提出1億美元購買格陵蘭的要求遭拒絕，1951年北約與美國對丹麥達成協議，讓美國可以名正言順在格陵蘭駐軍，1975年美軍在格陵蘭西北部建立了圖勒空軍基地，可以監視俄羅斯數千英里的領土，可以提前預警洲際彈道飛彈。

格陵蘭島大部分為在北極圈內，CNN報導指出，雖著氣候變遷和冰川融化，格陵蘭將成為新航路的重要部分，可以幫美國控制北極。美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）5月時也提到，北極圈冰層化之後將會出現新航路，能夠大大縮短亞洲與西方國家之間的航運時間，北極圈航路可能成為21世紀的蘇伊世運河或巴拿馬運河。

▲格陵蘭島（Greenland）地利位置與天然資源成為許多國家覬覦的對象。（圖／路透）

格陵蘭吸引美國的另一個原因，就是冰層底下尚未開發的稀土、黃金、鈾、鑽石等豐富的天然資源，由於全球暖化格陵蘭的冰層正加速融化，美國航太總署（NASA）7月24日表示，格陵蘭的冰層7月8日起幾乎全面融化，人造衛星數據顯示，在4天時間裡，開始融化的面積從總冰蓋的40%陡升到97%，過去30年間，格陵蘭島冰蓋融化最厲害時，也不過佔總冰蓋的55%，冰層的溶化也讓天然資源的開發變得更加可行。

在歷史上美國也多次透過購買的方式來增加領土，包括1803年，美國從法國手中以1500萬美元買下路易斯安那；1867年，美國以720萬美元就從當時的俄國手中買下阿拉斯加；1898年，美國用2000萬美元從西班牙手中買下菲律賓群島；1917年，美國以2500萬美元從丹麥手中買下維京群島。

復旦大學美國研究所的張家棟教授接受《環球時報》採訪時表示，美國透過購買的方式變更領土雖然合法，歷史上也多次透過購買方式擴充領土，但是，這種事件在當今世界發生的可能性較小，此前，殖民者進行領土交易時，並不考慮當地的居民，而現在，由於主權、人權等問題，領土變更是非常複雜且困難的事情。