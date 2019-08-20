狙擊手一槍擊斃！巴西槍手劫巴士　「潑汽油威脅點火」挾數十乘客

▲巴西里約發生巴士挾持事件，橋樑交通完全癱瘓。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

巴西里約熱內盧一輛公共巴士，當地時間20日上午5時30分左右在在大橋上，遭一名持槍男子攔下挾持。據悉，目前槍手挾持37名人質，並威脅放火燒車，武裝警力則已經將巴士團團包圍。警方於當地時間上午9時許表示，已經「制伏」了武裝嫌犯，結束約4小時的警匪對峙。

英國廣播公司報導，巴西警方在推特上表示，槍手稍早前已經被警方狙擊手擊斃，據信沒有人質受傷。美聯社則報導，巴西警方已經「逮捕」該名槍手，但目前並不清楚其是否中槍。

巴西聯邦高速公路警察稍早表示，槍手在連接里約熱內盧市中心和毗鄰城市尼特洛伊（Niteroi）的高速公路大橋上挾持37名人質，期間至少有6人陸續被釋放。警方表示，被釋放的人質表示，槍手已經在車內潑灑汽油，並揚言要縱火焚車；槍手自稱身份也是一名警員，攜帶一把刀和一把槍，但其身份並未獲得當局證實。

警方負責人向當地媒體表示，該名男子尚未提出任何具體要求，懷疑他有精神方面問題。受挾持事件影響，橫跨瓜納巴拉灣的橋樑也暫時被封閉。報導指出，稍早前，巴西當局已經出動里約菁英警察部隊「特別警察行動營」（BOPE），同時於大橋上安排有狙擊手待命。