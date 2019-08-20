美軍巴西外海軍演　嗆聲委內瑞拉：準備執行任務

▲美軍巴西軍演，美國南方司令部司令法勒（Craig Faller）嗆聲委內瑞拉。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國對陷入危機的委內瑞拉持續施壓，川普甚至考慮「封鎖或隔離」這個國家，隨後美國就與9個拉丁美洲國家和英國、葡萄牙及日本在巴西外海展開年度UNITAS海上軍事演習。美國南方司令部（U.S Southern Command）司令法勒（Craig Faller）上將今天在里約熱內盧表示，美國海軍已經準備做「必須做的事」。

法勒接受媒體訪問時表示，在巴西外海舉行的兩週海上軍演，有3300多名軍事人員參加，「向馬杜洛與其他沒有相同價值觀的夥伴傳達一個訊息，海軍演習向全球表明，在遇到一系列複雜的威脅時，民主國家結合起來可以做什麼。」

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）



法勒說，「我不會透露我們正在策劃與正在做的事的細節，但我們還是準備執行政策決定，我們還是處於最佳位置，美國海軍是全球最強的海軍，如果政府做出決策部署海軍，我相信我們將能做必須做的事。」

法勒說，美國對馬杜洛(Nicolás Maduro)社會主義政權祭出的制裁正在發揮作用，這位委內瑞拉領袖遭到孤立，「美國政府的重點持續放在對一個非法政權集中施加針對性壓力，以確保轉移到正當的民主政府…這個重點部分是在確保讓合適的人道救援物資送到需要的民眾手中。」

詢及他認為馬杜洛對演習會有什麼反應時，法勒說，「我不知道馬杜洛怎麼看事情。」

▲美國承認的委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）。（圖／路透社）



委內瑞拉因為現任總統馬杜洛連任的合法與否引發政治危機，美國是承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統的50多國之一。川普從8月起，加強對委內瑞拉的制裁力道，命令凍結委內瑞拉在美國境內的所有政府資產，並禁止美國公民與委內瑞拉當局從事交易。