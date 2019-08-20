　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍巴西外海軍演　嗆聲委內瑞拉：準備執行任務

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍巴西軍演，美國南方司令部司令法勒（Craig Faller）嗆聲委內瑞拉。（圖／路透社）

▲美軍巴西軍演，美國南方司令部司令法勒（Craig Faller）嗆聲委內瑞拉。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國對陷入危機的委內瑞拉持續施壓，川普甚至考慮「封鎖或隔離」這個國家，隨後美國就與9個拉丁美洲國家和英國、葡萄牙及日本在巴西外海展開年度UNITAS海上軍事演習。美國南方司令部（U.S Southern Command）司令法勒（Craig Faller）上將今天在里約熱內盧表示，美國海軍已經準備做「必須做的事」。

法勒接受媒體訪問時表示，在巴西外海舉行的兩週海上軍演，有3300多名軍事人員參加，「向馬杜洛與其他沒有相同價值觀的夥伴傳達一個訊息，海軍演習向全球表明，在遇到一系列複雜的威脅時，民主國家結合起來可以做什麼。」

▲▼飽受爭議的委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

法勒說，「我不會透露我們正在策劃與正在做的事的細節，但我們還是準備執行政策決定，我們還是處於最佳位置，美國海軍是全球最強的海軍，如果政府做出決策部署海軍，我相信我們將能做必須做的事。」

法勒說，美國對馬杜洛(Nicolás Maduro)社會主義政權祭出的制裁正在發揮作用，這位委內瑞拉領袖遭到孤立，「美國政府的重點持續放在對一個非法政權集中施加針對性壓力，以確保轉移到正當的民主政府…這個重點部分是在確保讓合適的人道救援物資送到需要的民眾手中。」

詢及他認為馬杜洛對演習會有什麼反應時，法勒說，「我不知道馬杜洛怎麼看事情。」

▲▼委內瑞拉反對派領袖、國會主席瓜伊多（Juan Guaido）。（圖／路透社）

▲美國承認的委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）。（圖／路透社）

委內瑞拉因為現任總統馬杜洛連任的合法與否引發政治危機，美國是承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統的50多國之一。川普從8月起，加強對委內瑞拉的制裁力道，命令凍結委內瑞拉在美國境內的所有政府資產，並禁止美國公民與委內瑞拉當局從事交易。

ET快訊
具惠善心痛揭離婚原因「是安宰賢外遇」：醉後曖昧多名女子
韓國瑜爆被監控「車到保養廠就知道」　網求：支持一定要告
台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆　竟是「低調大善
泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

關鍵字：巴西,委內瑞拉,軍演,北美要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

搭電梯「上or下按鍵」吵6年　男友心累求解　達人正解驚呆...一票人都按錯

影／老舊冷氣一開噴出10隻↑「飛天大蟑螂」　網全看傻！他冷靜曝處理方式

影／10外送員排爆滷味攤！她見「粉紅一條龍」傻了　在地人揭關鍵2原因

影／5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

影／UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻：英雄惜英雄

影／如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增　全網嗨翻：我也要照做！

美軍巴西外海軍演　嗆聲委內瑞拉：準備執行任務

影／F-16V對上共軍殲-20！軍事專家點出「1關鍵」決定空戰勝負

剛退出《中程飛彈條約》16天　美國馬上試射中程巡弋飛彈

影／F-16V批准售台！27年再獲新戰機　66架「致命毒蛇」進駐戰力大躍升

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

美軍巴西外海軍演　嗆聲委內瑞拉：準備執行任務

影／F-16V對上共軍殲-20！軍事專家點出「1關鍵」決定空戰勝負

剛退出《中程飛彈條約》16天　美國馬上試射中程巡弋飛彈

影／F-16V批准售台！27年再獲新戰機　66架「致命毒蛇」進駐戰力大躍升

殲-10B裝備鷹擊-91曝光　具記憶力輻射定位執行反艦作戰

韓國瑜感謝川普對台軍售　徐永明：只顯黃鼠狼給雞拜年

戰場中精確抓敵打擊　「火紅雀」無人機採AI辨識系統

天弓三、雄三武器系統　中科院多媒體呈現分解結構

高教機零件全出自台灣在地廠商　擦亮「MIT」國際品牌

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

餐廳巧遇亞莉安娜！　吃完飯要帳單…服務員：已經付過了

新生兒出生驚見「無肛症、只剩單腎」　轉診外接即時搶救

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

孟美岐拍戲「被樹枝刮臉」大哭！　網狠酸矯情…粉絲心疼反擊

馬布瑞幫老東家北京首鋼招募林書豪　他加盟有助整個CBA

多喝可減肥還能抗老！溫開水的7大好處　小S、郭雪芙都照做

軍武熱門新聞

F-16V對上殲-20！1關鍵..

F-16V批准售台！66架致命..

殲-10B裝鷹擊-91導彈　具..

中科院多媒體呈現雄三分解結構

剛退IN　美馬上試射中程巡弋飛..

殲-11遭4架外國軍機雷達照射

「火紅雀」無人機採AI辨識系統

韓國瑜謝川普對台軍售　徐永明：..

解放軍056A護衛艦雷達掉落台..

國軍F-16V改F-110發動..

國機國造先驅－介壽號教練機

殲-16大秀「回馬槍」威力

高教機零件全出自台灣在地廠商

採購F16V　空軍司令部曝解放..

更多熱門

相關新聞

巴西槍手劫持巴士　狙擊手擊斃！

巴西里約熱內盧一輛公共巴士，當地時間20日上午5時30分左右在在大橋上，遭一名持槍男子攔下挾持。據悉，目前槍手挾持37名人質，並威脅放火燒車，武裝警力則已經將巴士團團包圍。警方於當地時間上午9時許表示，已經「制伏」了武裝嫌犯，結束約4小時的警匪對峙。

難怪川普想買！全球暖化讓格陵蘭發大財

美國72％學者預估2021起經濟衰退

美荒淫富商「死前2日」轉移財產

女子一年不剪腳甲遭真菌感染恐怖變形　

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面