美淫商「死前2日」簽遺囑！5.78億美元資產交付信託　受害人求償難度增

▲ 美國富商艾普斯坦10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生過世。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在獄中過世。但根據外媒最新一波揭露的內容，他早在8日就把名下近5.78億美元資產交付信託，且遺囑並未指名任何受益人。分析指出，此舉將大幅增加提告受害者索賠的難度。

根據紐約郵報公布的這份遺囑副本內容，艾普斯坦8日簽署文件，把名下資產全數轉入「1953信託」帳號，包括超過5650萬美元的現金、超過3億美元的股票及逾1400萬美元的固定投資收益，且有超過1800萬美元的航空資產、汽車與船艇，還有位在美國紐約、法國巴黎等6處豪宅，以及仍待評估總價值多個藝術收藏品。

▲▼ 艾普斯坦在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產（上）及紐約曼哈頓的豪宅（下）。（圖／路透）

談及此事，消息人士坦言，不尋常之處在於，許多動作都是在他死前數天完成，「他可能會想，『我需要把事情安排妥當』。」

目前已有多名受害女性向法院提告索賠，訴訟數量不斷增加當中。但分析認為，艾普斯坦把名下資產交付信託的動作，是大大增加受害人透過訴訟索賠的難度。

此外，在遺囑消息傳出之際，美國司法部長巴爾（William Barr）19日對外宣布美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons，簡稱BOP）領導高層改組，現任代理局長赫爾維滋茨（Hugh Hurwitz）被撤換，由首位女局長索耶（Kathleen Hawk Sawyer）重掌此職位，並任命前中情局官員凱恩（Thomas Kane）擔任她的副手。