慎入! 女子一年不剪腳甲遭真菌感染恐怖變形　醫生崩潰狂剪20分才停

實習記者范芷菱／綜合報導

腳指甲太長不只容易傷害到皮膚，而且容易滋生細菌造成嚴重感染。美國佛羅里達州有一名女子已經超過1年沒有剪腳指甲，結果趾甲不僅變厚變黃，甚至長到覆蓋在其他腳指上面，足足有4公分之長，直到近日才請足科醫生幫忙處理。醫生表示，雖然最後並沒有想像的那樣順利，但確實比之前好多了。

據《太陽報》報導，該名女子選擇在健康足部治療（Healthy Feet Podiatry）進行治療，由於1年沒有剪過腳指甲，所以全部都變得非常長，不只顏色發黃還扭曲變形；其中左腳大拇指的指甲甚至已經有4公分長，並且橫向往食指方向生長，完全覆蓋在上面。「扭曲」的指甲增加了治療的困難度，醫生燕傅（Binh Nguyen）花了將近20分鐘才逐步將異常厚實的指甲剪掉。

▲醫生燕傅（Binh Nguyen）花了將近20分鐘才逐步將異常厚實的指甲剪掉。（圖／翻攝自IG／doctor.binh）

治療過程中，他還時不時詢問女子狀況，雖然有些治療是無痛的，但有時會因為修剪時受到壓迫而受傷；事後他表示，「儘管不像當初想的那樣順利，但沒關係。與之前相比好太多了。」

診所主席克拉維茨（Leo Krawetz）表示，「遭真菌感染的指甲無法治癒，只能透過療程來慢慢處理。如果指甲越厚所需要的時間就越長。」

皮膚科醫生歷山德羅夫（Anton Alexandroff）指出，「如果不接受治療會導致指甲周圍的皮膚受損，嚴重的話還會引發蜂窩性組織炎。」受感染的指甲可以用局部抗真菌指甲油治療，但通常需要長期口服藥物做控制。

▼ 如果指甲感染，可以用局部抗真菌指甲油治療，但通常需要長期口服藥物做控制。（圖／取自免費圖庫pixabay）