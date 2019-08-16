彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

▲雨大到路面直接變小型瀑布。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

彰化15日深夜大雨，16日凌晨一度有部分路段水淹及腰，不少網友在網路上PO文回報淹水狀況。彰化縣長王惠美直到16日接近凌晨2時仍在關注災情，並在臉書PO出一篇281字的文章解釋，中央氣象局發布的雨量預測值為100毫米以下，雖然目前雨量仍在上修中，但並未達到停班停課的基準，「我們一直有持續監測天氣狀況，以便做出適當的因應。」

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不少彰化網友15日深夜至16日凌晨持續在臉書PO文回報各地的淹水狀況，彰員路殯儀館至白沙段一度水淹及腰，還沖壞外送員的機車車殼，彰化市中山國小附近也淹到看不見路面標線，大埔排水溝的水位甚至直逼八分滿，讓彰化人看了都很驚恐，紛紛留言表示，「這條要是溢出來，彰化市加花壇有一半的地方就很危險了」、「靠，八分滿！那個（大排水溝）很高耶，竟然八分滿了」。

▲彰員路殯儀館至白沙段的淹水情況。

而彰化縣長王惠美的臉書也湧進許多網友詢問16日是否停班停課，王惠美16日凌晨1時55分PO文回應，「我們一直有持續監測天氣狀況，以便做出適當的因應」，如果中央氣象局發布的24小時雨量預測值達350毫米，就達到停班停課的標準，但彰化縣的雨量預測值為100毫米以下，雖然目前數字仍在上修，不過還是沒有達到停班停課的基準。

王惠美接著解釋，現階段雨勢較大是因為海陸風對流持續往南投縣移動，加上受到地形影響減速，才會導致單點累積時間較長，預估東側麓山帶為降雨熱區，等到對流進入南投縣後，彰化縣的強降雨就會趨緩，「我及團隊也會持續關注各地雨情，有最新消息會隨時通知大家，也提醒大家做好防災準備，注意自身安全。若有淹積水情形，請通報110、119及7531999專線。」

▼16日0時至6時的累積雨量圖。（圖／中央氣象局）

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