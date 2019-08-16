　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

彰化0816淹水。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲雨大到路面直接變小型瀑布。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

彰化15日深夜大雨，16日凌晨一度有部分路段水淹及腰，不少網友在網路上PO文回報淹水狀況。彰化縣長王惠美直到16日接近凌晨2時仍在關注災情，並在臉書PO出一篇281字的文章解釋，中央氣象局發布的雨量預測值為100毫米以下，雖然目前雨量仍在上修中，但並未達到停班停課的基準，「我們一直有持續監測天氣狀況，以便做出適當的因應。」

請繼續往下閱讀...

不少彰化網友15日深夜至16日凌晨持續在臉書PO文回報各地的淹水狀況，彰員路殯儀館至白沙段一度水淹及腰，還沖壞外送員的機車車殼，彰化市中山國小附近也淹到看不見路面標線，大埔排水溝的水位甚至直逼八分滿，讓彰化人看了都很驚恐，紛紛留言表示，「這條要是溢出來，彰化市加花壇有一半的地方就很危險了」、「靠，八分滿！那個（大排水溝）很高耶，竟然八分滿了」。

彰化0816淹水。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲彰員路殯儀館至白沙段的淹水情況。

而彰化縣長王惠美的臉書也湧進許多網友詢問16日是否停班停課，王惠美16日凌晨1時55分PO文回應，「我們一直有持續監測天氣狀況，以便做出適當的因應」，如果中央氣象局發布的24小時雨量預測值達350毫米，就達到停班停課的標準，但彰化縣的雨量預測值為100毫米以下，雖然目前數字仍在上修，不過還是沒有達到停班停課的基準。

王惠美接著解釋，現階段雨勢較大是因為海陸風對流持續往南投縣移動，加上受到地形影響減速，才會導致單點累積時間較長，預估東側麓山帶為降雨熱區，等到對流進入南投縣後，彰化縣的強降雨就會趨緩，「我及團隊也會持續關注各地雨情，有最新消息會隨時通知大家，也提醒大家做好防災準備，注意自身安全。若有淹積水情形，請通報110、119及7531999專線。」

▼16日0時至6時的累積雨量圖。（圖／中央氣象局）

16日0時至6時累積雨量（圖／中央氣象局）

►超爽DER！點我現賺 2188

相關新聞

►影／彰化大雨水淹及腰、沖壞車殼　大埔大排逼八分滿！20年來最嚴重

►快訊／雨炸高雄！　茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班課

►半個台灣「完全紫爆」！超強雨彈還要炸...專家驚曝：大雨再下4－7天

ET快訊
4周內試射6次！北韓又發2枚不明飛行物　南韓軍方：疑似導彈
約會一半買冰淇淋！男虧「妳這麼胖還吃」　遭女友狂刺4刀當街亡
賓士借朋友把妹2天！他一看儀錶板「5燈獎」傻眼：要花很多錢嗎
梁靜茹老公親自出聲！被傳離婚一整晚發洩情緒：開心生活就好

關鍵字：彰化,淹水,王惠美

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／彰化大雨水淹及腰、沖壞車殼　大埔大排逼八分滿！20年來最嚴重

最強雨彈來了！9縣市豪大雨特報　氣象局示警：周五防強降雨

快訊／豪雨猛灌+地震！阿里山邊坡坍塌　森鐵暫停行駛

雨彈轟高屏！11縣市豪大雨「山區紫爆」　雷暴雨再炸4天…吳德榮：還沒結束

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

快訊／豪雨夜襲高雄！　甲仙等5區停班課

快訊／雨炸高雄！　茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班課

快訊／嘉義地牛翻身！規模4.6、最大震度4級　睡到一半被搖醒

影／彰化大雨水淹及腰、沖壞車殼　大埔大排逼八分滿！20年來最嚴重

快訊／高雄連夜豪雨近200毫米　六龜、桃源、那瑪夏今停班課

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

尤長靖超好CUE！什麼歌都能接著唱　汪蘇瀧耍浪漫「燭光晚餐、搭帳棚」樣樣來

快訊／豪雨猛灌+地震！阿里山邊坡坍塌　森鐵暫停行駛

雨彈轟高屏！11縣市豪大雨「山區紫爆」　雷暴雨再炸4天…吳德榮：還沒結束

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

快訊／豪雨夜襲高雄！　甲仙等5區停班課

快訊／雨炸高雄！　茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班課

快訊／嘉義地牛翻身！規模4.6、最大震度4級　睡到一半被搖醒

影／彰化大雨水淹及腰、沖壞車殼　大埔大排逼八分滿！20年來最嚴重

快訊／高雄連夜豪雨近200毫米　六龜、桃源、那瑪夏今停班課

故宮與史前館打造「數位遊樂場」　身歷其境穿梭真實與科幻！

半個台灣「完全紫爆」！超強雨彈還要炸...專家驚曝：大雨再下4－7天

瘋電影／炫目之光　有種音樂是信仰與救贖

奧迪e-tron擊敗特斯拉！IIHS首款最高安全首獎電動車出爐

游泳消暑！工程師2天後慘變「血輪眼」　醫竟說與「水質」無關

快訊／豪雨猛灌+地震！阿里山邊坡坍塌　森鐵暫停行駛

亞裔英雄+1！　「蛇眼」獨立電影爆男主角是《瘋狂亞洲富豪》的他

今夏超強回憶殺！Qoo把童年帶回來了　三款超燒新包裝重新被圈粉

4周內6次！北韓又試射2枚不明飛行物　南韓軍方：疑似導彈

戀上女下屬甜稱「只給妳」　一張孕肚照…人夫桃機修羅場秒變臉

川普大廈坐落「歐巴馬大道」！　超過21萬紐約客連署　市長也支持

川普：很快就會和習近平通話　聚焦貿易問題

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

9縣市豪大雨特報　氣象局：周五..

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

即／桃源、那瑪夏16日停班停課

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

即／嘉義4.6地震　最大震度4..

即／豪雨夜襲高雄　甲仙等5區停..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

即／高雄六龜豪雨　緊急停班課

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美守到..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

更多熱門

相關新聞

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴重

受到西南風持續影響，中南部自15日白天起就大雨不斷。彰化網友15日深夜至16日凌晨頻頻在臉書PO文，提醒大家哪些路段已經淹水，包含大埔排水溝已達八分滿、彰員路殯儀館至白沙段水淹及腰；就連前彰化縣長魏明谷也在臉書PO文表示，民生地下道又淹水了，「夜很深了，大雨已經持續下了2個小時左右，各地都有傳出淹水情形，我十分憂心。」

女童掙脫母狂奔　遭違規車衝撞

快訊／大雷雨炸南台灣　高雄市發佈一級淹水警戒

中華醫大淹水全體動員完成災後復原

網傳台中淹水舊照　警傳喚究辦

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

騎車回母校！女大生遭貨車輾過慘死

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

比罹癌慘！這病害他小腿破300個洞

梁靜茹老公親自出面！被傳離婚一整晚…發聲：開心就好

遊覽車開上機車道！車流回堵…網看傻了

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面