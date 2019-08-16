　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨狂炸彰化路面成瀑布　田中中南路土石坍方雙向封閉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲彰化整夜豪大雨，田中中南路坍方。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲田中中南路坍方。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

西南氣流持續發威，彰化地區罕見伴隨雷擊及豪大雨，再加上凌晨地震，搞得許多人都無法安心入睡，縣內多個鄉鎮幾乎都淹水，其中彰化市民生地下道、大埔路、大度橋機車道一度封閉，田中鎮中南1段34公里往東200公尺處土石坍方，全線雙向無法通行，警方於中南路一段全線封鎖，請各用路人改道通行。

▲彰化整夜豪大雨，田中中南路坍方。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

請繼續往下閱讀...

▲彰化市淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

15日深夜到16日凌晨，大雨狂炸彰化地區，不少彰化網友在臉書PO文回報各地的淹水狀況，彰員路殯儀館至白沙段一度水淹及腰，還沖壞外送員的機車車殼，彰化市中山國小附近也淹到看不見路面標線，大埔排水溝的水位甚至直逼八分滿，讓彰化人看了都很驚恐，紛紛留言表示，「這條要是溢出來，彰化市加花壇有一半的地方就很危險了」、「靠，八分滿！那個（大排水溝）很高耶，竟然八分滿了」。

▲彰化整夜豪大雨，田中中南路坍方。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化市淹水，警方圍起封鎖線。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

這場豪雨也出動了警方及地方民代到場關切，陳杰與縣議員温芝樺、花壇鄉民代表翁啟祐在深夜前往易淹路段關心狀況，也說到大埔與彰南路的部分還有許多地方尚待改善，而在花壇部分彰員路已經多次淹水，也將匯請彰化縣政府水資處共同會勘，解決民眾的長久以來的問題。

▲彰化整夜豪大雨，田中中南路坍方。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

雖然清晨陽光一度露臉，但隨即被層層的烏雲掩蓋，眼見氣象局再度發布豪大雨特報，讓彰化人心驚膽跳，這雨再下去，對稻作、菜田及漁業，恐怕會造成不少的災害了。

▲彰化整夜豪大雨，田中中南路坍方。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

【其他新聞】

星巴克加料迷昏女學妹…男醫哀求：家有老小要養「曾捐500是青年才俊」

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

ET快訊
李嘉誠「8字登報」表態！　以一個香港市民名義回應香港局勢
快訊／連日豪雨+地震！台中潭子「房屋倒塌」　疑有人遭活埋
弟弟屍體早僵硬…丁小芹「淚做3次CPR」　還原暴斃現場：很難
快訊／嘉義、高雄警戒升級！大豪雨炸山區　彭啟明：熱帶擾動接力

關鍵字：中南路,西南氣流,彰化,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義規模4.6有感地震　台鐵台中=沙鹿延誤11班車、1808人

豪雨狂炸彰化路面成瀑布　田中中南路土石坍方雙向封閉

快訊／嘉義、高雄警戒升級！大豪雨炸山區　彭啟明曝「熱帶擾動接力」

快訊／豪雨猛灌+地震！阿里山邊坡坍塌　森鐵暫停行駛

雨彈轟高屏！11縣市豪大雨「山區紫爆」　雷暴雨再炸4天…吳德榮：還沒結束

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

快訊／豪雨夜襲高雄！　甲仙等5區停班課

快訊／雨炸高雄！　茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班課

快訊／嘉義地牛翻身！規模4.6、最大震度4級　睡到一半被搖醒

影／彰化大雨水淹及腰、沖壞車殼　大埔大排逼八分滿！20年來最嚴重

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

嘉義規模4.6有感地震　台鐵台中=沙鹿延誤11班車、1808人

豪雨狂炸彰化路面成瀑布　田中中南路土石坍方雙向封閉

快訊／嘉義、高雄警戒升級！大豪雨炸山區　彭啟明曝「熱帶擾動接力」

快訊／豪雨猛灌+地震！阿里山邊坡坍塌　森鐵暫停行駛

雨彈轟高屏！11縣市豪大雨「山區紫爆」　雷暴雨再炸4天…吳德榮：還沒結束

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

快訊／豪雨夜襲高雄！　甲仙等5區停班課

快訊／雨炸高雄！　茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班課

快訊／嘉義地牛翻身！規模4.6、最大震度4級　睡到一半被搖醒

影／彰化大雨水淹及腰、沖壞車殼　大埔大排逼八分滿！20年來最嚴重

Apple HomePod台灣發售日確認　8/23開賣「家的新聲」

獨／私菸案後憲兵大受重用　參謀長鄭禎祥接總統府侍衛室主任

屏東縣傑出演藝團隊接地氣展演　藝文種子遍地開花

嘉大百年校慶寫生暨攝影比賽開放報名　邀請民眾畫出校園美景

墾丁「扒手出沒」　恆警籲民眾防竊盜

連日豪雨加地震　阿里山林業鐵路本線16日起停駛

嘉義規模4.6有感地震　台鐵台中=沙鹿延誤11班車、1808人

獨家／Masha私下和解「前經紀人」　拋下GTM參加《聲林》

豪雨狂炸彰化路面成瀑布　田中中南路土石坍方雙向封閉

李嘉誠「8字登報」表態！　以一個香港市民名義回應香港局勢

相機塞裙底...Coser遭群男逼圍嚇哭　「跌坐遮擋撐不住」網飆：這強暴吧

生活熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴..

9縣市豪大雨特報　氣象局：周五..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

即／桃源、那瑪夏16日停班停課

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

即／豪雨夜襲高雄　甲仙等5區停..

即／嘉義4.6地震　最大震度4..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美守到..

11縣市豪大雨　高屏山區紫爆

更多熱門

相關新聞

即／嘉義、高雄警戒升級　山區嚴防大豪雨

受到西南風影響，氣象局針對全台11縣市發佈豪大雨特報，其中嘉義、高雄山區更是發出大豪雨警戒。氣象達人彭啟明則透露，這樣水氣較多的天氣型態要持續到下週三（21日），「接下來就是觀察菲律賓東方擾動的發展，有低壓發展的機會，如果有機會發展，台灣附近的水氣將逐漸減少」。

11縣市豪大雨　高屏山區紫爆

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美守到凌晨

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴重

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

梁靜茹老公親自出面！被傳離婚一整晚…發聲：開心就好

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

騎車回母校！女大生遭貨車輾過慘死

比罹癌慘！這病害他小腿破300個洞

遊覽車開上機車道！車流回堵…網看傻了

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面