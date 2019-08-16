豪雨狂炸彰化路面成瀑布　田中中南路土石坍方雙向封閉

▲田中中南路坍方。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

西南氣流持續發威，彰化地區罕見伴隨雷擊及豪大雨，再加上凌晨地震，搞得許多人都無法安心入睡，縣內多個鄉鎮幾乎都淹水，其中彰化市民生地下道、大埔路、大度橋機車道一度封閉，田中鎮中南1段34公里往東200公尺處土石坍方，全線雙向無法通行，警方於中南路一段全線封鎖，請各用路人改道通行。

請繼續往下閱讀...

▲彰化市淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

15日深夜到16日凌晨，大雨狂炸彰化地區，不少彰化網友在臉書PO文回報各地的淹水狀況，彰員路殯儀館至白沙段一度水淹及腰，還沖壞外送員的機車車殼，彰化市中山國小附近也淹到看不見路面標線，大埔排水溝的水位甚至直逼八分滿，讓彰化人看了都很驚恐，紛紛留言表示，「這條要是溢出來，彰化市加花壇有一半的地方就很危險了」、「靠，八分滿！那個（大排水溝）很高耶，竟然八分滿了」。

▲彰化市淹水，警方圍起封鎖線。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

這場豪雨也出動了警方及地方民代到場關切，陳杰與縣議員温芝樺、花壇鄉民代表翁啟祐在深夜前往易淹路段關心狀況，也說到大埔與彰南路的部分還有許多地方尚待改善，而在花壇部分彰員路已經多次淹水，也將匯請彰化縣政府水資處共同會勘，解決民眾的長久以來的問題。

雖然清晨陽光一度露臉，但隨即被層層的烏雲掩蓋，眼見氣象局再度發布豪大雨特報，讓彰化人心驚膽跳，這雨再下去，對稻作、菜田及漁業，恐怕會造成不少的災害了。

【其他新聞】



►星巴克加料迷昏女學妹…男醫哀求：家有老小要養「曾捐500是青年才俊」



►彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著 臉書281字詳解大雨原因