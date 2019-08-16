影／彰化大雨水淹及腰、沖壞車殼　大埔大排逼八分滿！20年來最嚴重

記者黃翊婷／綜合報導

受到西南風持續影響，中南部自15日白天起就大雨不斷。彰化網友15日深夜至16日凌晨頻頻在臉書PO文，提醒大家哪些路段已經淹水，包含大埔排水溝已達八分滿、彰員路殯儀館至白沙段水淹及腰；就連前彰化縣長魏明谷也在臉書PO文表示，民生地下道又淹水了，「夜很深了，大雨已經持續下了2個小時左右，各地都有傳出淹水情形，我十分憂心。」

▲彰員路殯儀館至白沙段。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

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彰化縣各地自15日晚間開始陸續傳出淹水災情，一名外送員16日凌晨1時許在臉書社團「彰化人大小事」PO文，只見照片中停在路邊的小客車幾乎看不見輪胎，泥黃的水覆蓋整條路面，就連地上的標線都看不清楚，他提到，剛才外送的時候騎到機車都壞了，車殼也被水沖走，「彰員路殯儀館至白沙段水快淹到腰了，各位一定要小心，好幾台機車都騎到壞了！」

▼▲大埔排水溝水位達八分滿，下圖為平時的水位。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事、Google地圖）

還有網友拍下大埔排水溝的現況，不僅水位直逼八分滿，大水流速也很快，讓不少彰化人看了都很驚訝，紛紛留言表示，「我嫁過來這麼多年，還沒看過它真的滿出來過」、「這條要是溢出來，彰化市加花壇有一半的地方就很危險了」、「靠，八分滿！那個（大排水溝）很高耶，竟然八分滿了」。

由於這次的淹水情形被封為是彰化20年來最嚴重的一次，前彰化縣長魏明谷16日凌晨也在臉書PO文提醒民眾小心，並附上彰化市山中街81巷、民生地下道以及花壇鄉白沙村淹水的照片，「夜很深了，大雨已經持續下了2個小時左右，各地都有傳出淹水情形，我十分憂心，請大家持續關注天氣狀況，注意安全，希望平安到天明。」

▼建國科大大排水位幾乎快滿了。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，下同）

▼中山國小附近路段。

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