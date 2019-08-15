婦牽女兒倒垃圾「小手掙脫狂奔」遭撞倒地　網痛心：要牽好

▲彰化女童掙脫母親的手往前狂奔，遭違規轎車衝撞倒地，所幸僅受擦傷。（圖／翻攝自彰化踢爆網）



記者陳玉／彰化報導

家長要當心！彰化14日下午4點多，有一位媽媽牽著女童到家門外倒垃圾，隨後準備穿越馬路返家時，女童卻突然掙脫媽媽的手往前衝，遭一輛違規超車的轎車直接撞上倒地，在旁的路人、清潔隊員都被嚇了一大跳，所幸女童遭撞後並無大礙，並無送醫急救；對此，彰化溪湖分局表示，目前並無接獲相關報案，但已擷取相關畫面，查證是否違反兒童及少年福利與權益保障法及道路交通管理處罰條例，將依法查究。

這起事故發生在14日下午4點50分，彰化清潔隊到向上路、大溪路二街前民宅收取垃圾時，有一位媽媽帶著女童外出倒垃圾，隨後媽媽用左手牽著女童右手，準備要穿越馬路，才走到路中央，女童突然掙脫往前衝，遭後方一輛違規穿越雙黃線超車的轎車直撞倒地。

媽媽當場放聲大叫，路旁2名目擊的女學生、車上的清潔隊員也都被意外嚇傻了，但所幸該轎車速度不快，女童遭撞後僅有多處擦傷，並無生命大礙，雙方也沒有報警、送醫，有民眾也將此畫面PO上臉書社團《彰化踢爆網》呼籲「帶小朋友出門真的要顧好！還好小朋友沒事。」

網友也紛紛回覆，「家長啊！牽好妳的孩子啊！孩子的命在妳手中啊！」、「有時危險發生就在下一秒鐘，務必小心～」、「倒垃圾最好自己去就好，別讓小孩跟啊！」等語。