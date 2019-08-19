大雨夜襲5縣市！周二雨彈續炸「高屏一片紫爆」　中尺度低壓恐生成接近

▲根據氣象局最新降水預報，周二白天高屏地區雨量多處紫爆。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

雨還沒要停！氣象局指出周二台灣仍位在低壓帶環境內，各地出現短時強降雨的機率高，特別要留意的是，低壓帶不排除有中尺度低壓生成並接近，中南部地區要留意劇烈天氣現象，可能會有局部大雨或豪雨發生。另外，其他地區午後雷陣雨也會更加明顯、全面。

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▲氣象局晚間針對嘉南高屏發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

受到低壓帶影響，氣象局晚間再發布大雨特報，提醒今晚至明（20）日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風。

▲氣象局指出，周二中南部劇烈降雨更加明顯，要注意中小尺度對流發展。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，低壓帶中不排除有中尺度低壓在台灣西南方海域生成並接近台灣，明天雨區主要落在中南部，可能會有大雨或豪雨的劇烈天氣發生；其他地區降雨機率也持續偏高，北部、東北部白天之前就會有降雨，尤其午後雷陣雨雨勢也會更為明顯。

晚上之後，南部仍有短時強降雨發生機率，至於其他地區的降雨有機會減少下來；溫度方面各地高溫約28到32度，不下雨時仍稍感悶熱。

周三（21日）低壓帶尚未完全遠離，太平洋高壓又未完全西伸，台灣附近水氣仍多，各地還是容易有局部短暫陣雨或雷雨，其中又以午後這段期間的降雨會較為全面且明顯。

周四至下周一（22日至26日）太平洋高壓有持續西伸增強的趨勢，但台灣仍在高壓南緣，因此南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。但隨著降雨減少，氣溫漸漸上升，尤其大台北、花東縱谷一帶高溫有機會來到34度以上。