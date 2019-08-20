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低壓在家門口！全台雨高屏防豪雨　颱風最快周三恐生成「有影響台灣機率」

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲劉沛滕說，今南部近海有低壓發展，低壓附近對流發展旺盛，中南部容易有短時強降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

低壓就在家門口，南部6縣市大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（20日）依然受到低壓帶影響，全台容易下雨，中南部有局部大雨發生機率，且高雄、屏東不排除有豪雨可能。氣象專家吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面大約周三（21日）至周五（23日）有颱風生成的機率，未來路徑大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在。對此，劉沛滕說，的確有颱風生成可能，但屆時到底在哪邊生成以及未來移動路徑，都還要觀察。

大雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣

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劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問說，今南部近海有低壓發展，低壓附近對流發展旺盛，中南部容易有短時強降雨，有局部大雨發生；且以高屏累積雨量較多，白天雨勢較大，入夜還是容易下雨、仍有強降雨可能；至於其他地區一整天不定時也有些降雨，午後熱力作用下，雨勢會比較大，有短暫雷陣雨，入夜後雨勢減緩。

▼今全台依舊水氣多，且中南部要防豪大雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕指出，低壓帶影響到周三，周四（22日）開始天氣比較穩定，但南部不定時仍有雨勢，其他地區以午後雷雨為主。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提醒「續防致災性降雨」，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三晨台灣在季風低壓環流內，低層水氣多，天氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，並有帶來大量降雨的潛勢，低漥地區慎防淹水。

吳德榮說，周三白天起低層水氣逐漸減少，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後機率較高，局部地區仍有較大雨勢；周四、周五大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，白天熱、高溫逐日微升，將轉為以午後降雨為主的天氣；周六（24日）至下周一（26日）天氣得視熱帶擾動發展及動向而定，尚待進一步觀察。

▼吳德榮貼出三國對熱帶擾動的模擬路徑，大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮表示，最新各國模式（歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC）模擬顯示，菲律賓東方海面大約周三至周五有颱風生成的機率，至於其未來路徑大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在，可見其「不確定性」很大，現在還不適宜討論它對台灣的影響，需再觀察。

對此，劉沛滕指出，的確有些模式預測有熱帶低壓或颱風發展可能，目前環境還滿不穩定，有很大的不確定性；的確不排除有颱風生成，但到底在哪邊生成、未來移動路徑還要觀察，再等1、2天有對流起來會比較明確。若屆時成颱，將是今年第11號颱風「白鹿」（Bailu），原名為「海燕」（Haiyan），但海燕2013年在菲律賓造成慘重傷亡，被颱風委員會除名，由「白鹿」取代。

ET快訊
低壓在門口！全台雨高屏防豪雨　颱風最快周三恐生成「有影響台灣

關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳德榮,颱風

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