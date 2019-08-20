「白鹿」颱風最快明生成！低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

▲一大片雲雨帶移入，中央氣象局針對高屏2個縣市發布大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局網站）

記者賴文萱／台北報導

今（20日）上午9點45分，中央氣象局針對高屏地區發布大雨特報，提醒民眾，高屏地區仍有大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請防範坍方及落石，至於颱風何時生成，吳德榮在專欄中提到，根據各國模擬顯示，在菲律賓東方海面，大約在週三至週五期間，有颱風生成的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中提到，今（20日）到明（21日）晨台灣在「季風低壓」環流內，低層水氣多，天氣不穩定；各地有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，並有帶來大量降雨的潛勢。

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▲受到低壓帶影響，高屏地區出現雷雨。（圖／記者李毓康攝）

至於颱風何時生成，吳德榮在專欄中提到，根據各國模擬顯示，在菲律賓東方海面，大約在週三至週五期間，有颱風生成的機率。至於其未來路徑，各國模式〔美國GFS（左圖）、加拿大CMC（中圖）及歐洲ECMWF（右圖）〕系集模擬顯示，大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在；可見其「不確定性」很大，現在還不適宜討論它對台灣的影響，需再觀察！

▲各國模式〔美國GFS（左圖）、加拿大CMC（中圖）及歐洲ECMWF（右圖）。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

▲高雄屏東發布大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局網站）