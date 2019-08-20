11號颱風「白鹿」最快周三恐生成　彭啟明：接近台灣至少也有3、5天

▲彭啟明表示，菲律賓呂宋島東方約1200公里的海面上有低壓持續發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面大約周三（21日）至周五（23日）有颱風生成的機率，未來路徑大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在。天氣風險公司總經理彭啟明說，就算是颱風生成，以最近有機會發展生成的位置來看，接近台灣也至少有3、5天，就準備來說都還有時間。

彭啟明20日上午在臉書表示，菲律賓呂宋島東方約1200公里的海面上有低壓持續發展中，未來幾天有發展成為颱風的趨勢，現在來預測往哪走還太早，不確定因素太多，未來一、兩天等到再發展成為熱帶性低氣壓，或正式成為颱風再來觀察都還來得及。

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彭啟明說，大家不要太過緊張，8、9月本來就是颱風發展生成旺季，就算是颱風生成，以最近有機會發展生成的位置來看，接近台灣也至少有3、5天，就準備來說都還有時間。

彭啟明稍早也指出，「大家都好急，11號颱風的名稱都報導出來了，連路徑的預測都有了，好像在集氣，好希望有颱風一樣。但..... 低壓中心早上才看得比較明顯，離變成颱風還有一段時間，您可以看出低壓中心在哪嗎？還正在旋轉發展當中，這當中還有不少調整空間，還是有不確定性。」

▲▼彭啟明說，等到低壓變成熱帶性低氣壓，再來觀察都來得及。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明強調，等到低壓變成熱帶性低氣壓，再來觀察都來得及，「不知道大家在急什麼，現在會開始做防颱應變嗎？還有更多我們該關心的事情。」

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新各國模式（歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC）模擬顯示，菲律賓東方海面大約周三至周五有颱風生成的機率，至於其未來路徑大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在，可見其「不確定性」很大，現在還不適宜討論它對台灣的影響，需再觀察。

對此，中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，的確有些模式預測有熱帶低壓或颱風發展可能，目前環境還滿不穩定，有很大的不確定性；的確不排除有颱風生成，但到底在哪邊生成、未來移動路徑還要觀察，再等1、2天有對流起來會比較明確。

若屆時成颱，將是今年第11號颱風「白鹿」（Bailu），原名為「海燕」（Haiyan），但海燕2013年在菲律賓造成慘重傷亡，被颱風委員會除名，由「白鹿」取代。

▼吳德榮貼出三國對熱帶擾動的模擬路徑表示，大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）