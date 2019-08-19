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台南孔廟前磚路崎嶇不平　林美燕：路面摳摳響頻破損年年修

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▲孔廟前磚路崎嶇不平，台南市議員林美燕勘查，痛批地磚頻破損年年修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲孔廟前磚路崎嶇不平，台南市議員林美燕勘查，痛批地磚頻破損年年修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局為形塑古蹟入口意象，在孔廟、赤崁樓及延平郡王祠等古蹟前設置連鎖磚；日前孔廟連鎖磚鋪面凹陷鬆動，不僅崎嶇不平，且路面摳摳響，周遭店家、住戶不堪其擾，市議員林美燕批評，地磚幾乎年年修，要求文化局與工務局共同重新檢討鋪面設計，還給民眾安全、舒適的用路環境。

▲孔廟前磚路崎嶇不平，台南市議員林美燕勘查，痛批地磚頻破損年年修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議員林美燕說，位於台南市隔西區南門路上的孔廟，交通流量頻繁，她8月18日上午前往現場會勘，雖上週已重新修復連鎖磚，但又發現已有幾處磚角翹起來，林美燕認為，連鎖磚並不適合設置在車輛這麼多的路面上，且連鎖磚車輛經過發出聲響比柏油路大很多，晚上吵得住戶不得安寧，飽受噪音之苦。

林美燕也批評，該鋪面不到1年就修復2次，也曾傳出有人差點因此摔車，不僅顯示當初規劃設計不當，且路面新舊呈不同色澤，加上黑色柏油路，與當初文化局美化入口意象本意完全相悖。

▲孔廟前磚路崎嶇不平，台南市議員林美燕勘查，痛批地磚頻破損年年修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對此，文化局古蹟營運科表示，考量到古蹟所帶來周邊觀光人潮，才會特別改以規劃連鎖磚鋪面，而工務局養護工程科表示，道路工程仍在保固期內，等保固過後，會與文化局採納林美燕議員建議，研議如何兼顧美觀且又能一勞永逸的路面設計。

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關鍵字：台南孔廟,磚路,崎嶇不平,林美燕,破損

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