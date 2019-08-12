道路工程滾滾泥水狂瀉　林美燕、呂維胤要求盡督工之責

▲道路工程滾滾泥水狂瀉衝路面，台南市議員林美燕、呂維胤要求工務局盡督工之責。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區健康路接連3天發生滾滾黃泥水從水溝流出至路面，市議員林美燕、呂維胤與當地大成里長鄭宏源、明德里長陳瑞華8月12日上午召開記者會表示，台南市工務局目前正進行銜接新興東路與南門路南區公道五-40M道路開闢工程，因工程中挖出一些土石方，使大雨來時雨水夾帶泥水流衝健康路低窪處。

工務局表示，已要求施工單位將土堆附蓋帆布，並於路口施工圍籬處堆置沙包等防護，也將於週三移置土方，避免再次發生泥水溢流。

林美燕、呂維胤12日上午邀相關單位前往會勘，發現土地堆置大量廢棄土，林美燕表示，風一吹塵沙漫天，嚴重揚塵污染，鄰近社區居民苦不堪言，質疑沒有考量土方管理問題，呂維胤也表示，希望市府盡督工之責，加強清除排水溝淤泥，避免泥沙再流進排水溝；議員們同時也要求，加速道路開闢工程完工，才能一勞永逸。

大成里里長鄭宏源表示，「在當地住了幾十年，從沒發生過，這1個半月就發生3次！」雨水夾帶泥沙沖進排水溝，導致積水差點灌進鄰近路邊住家。明德里里長陳瑞華也表示，滾滾黃沙遍地而流，道路滿地泥濘，讓許多用路人只能冒險牽車，或是繞道而行，嚴重造成行車安全。

工務局新建工程科科長鍾南豪表示，近期台南市屬大雨特報地區，午後易有短時強降雨發生，又公道五-40M道路工程工區地勢陡峭東高西低，道路前後二端高程落差近6.8公尺，加上近日進行側溝工程挖出一些土石方，如強降雨量過大，易造成雨水夾帶泥沙流沖到馬路上造成路面泥濘，引起民眾埋怨；施工單位除在第一時間完成道路沖洗工作，目前並已將土堆覆蓋帆布、對土堆坡面加強保護，維持土堆邊坡的穩定性，以避免土方因雨流失，並於新興東路路口施工圍籬處堆置沙包做防護，避免泥水土石再次流出工區；同時將定期檢查是否有影響既有道路整潔，如有影響會立即派遣水車及掃路機清理。

▲施工單位除已將土堆覆蓋帆布，並於路口施工圍籬處堆置沙包等處置防護，避免泥水再次溢流出工區。

公道五-40M道路工程長度約300公尺，2019年1月3日開工，工程經費約4000萬元，施作項目包括土方工程、道路工程，排水工程，植栽工程，路燈，交通號誌、號燈標線及雜項工程等，契約工程300日曆天（不含各管線單位埋設管線期程），原預計年底完工通車，但因配合台南考區2019年國中教育會考、各管線單位埋設管線，現地都市計畫樁位釐清及下雨氣候等因素，展延至2020年3月底完工。