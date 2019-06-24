助弱勢兒童「肚絕」飢餓傳遞幸福　林美燕發起營養午餐資助計劃

▲台南市議員林美燕等人，發起營養午餐資助計劃，幫助弱勢兒童肚絕飢餓傳遞幸福。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林美燕與台南市婦女聯合會，共同發起的「長期供應弱勢兒童營養午餐資助計劃」邁入第4年暑假，在各民間團體及許多善心民眾共同支持下，關懷南區、安平區國中小近160名學生，讓學童度過沒有饑餓、沒有憂愁的快樂暑假。

6月24日下午市議員林美燕、台南市婦女聯合會、康黃金慈善愛心會、永美獅子會、台南市惜福慈善協會、台南市東賓愛心會、台南市行善協會、輔大教育集團等主協辦單位以及教育局蔣銘娟主秘、各校代表召開記者會，此次「長期供應弱勢兒童營養午餐資助計劃」，由教育局代為通知各學校調查放長假學生午餐的需求問題，7月1日至8月29日，為期44天。這次愛心單位更致贈一個小朋友一個水壺，希望能用愛心傳遞幸「壺」與福氣。

林美燕感慨表示，「吃不飽、忙家計」不該是孩子的假期寫照，暑假應是孩子們最期待的長假，卻有一群孩子不喜歡放暑假，因為不僅要面臨吃不飽、需自己準備三餐的困境，還需幫忙家計，甚至幫忙大人照顧小小孩。為協助弱勢孩子長假期間也能吃得飽、過得好，這些愛心協會持續展開「弱勢兒童長假營養資助計畫」，每年希望弱勢兒童長假期間能得到完善的照顧，度過一個快樂且充實的暑假。

林美燕表示，每一次透過與中央廚房合作的方式，並根據地域連結，設立4個服務點，分別在大林地區、鹽埕地區、灣裡喜樹鯤鯓地區、安平地區，只要帶著自己的餐盒以及服務處印製的餐券學生可以就近領取。林美燕表示，「有錢出錢、有力出力」是台南人熱情的天性，每年都有一群熱心志工媽媽犧牲自己中午吃飯午覺時間，替小朋友打飯，議員也歡迎更多人來共襄盛舉，傳遞幸福。