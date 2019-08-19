購物節40天締造25億消費額　盧秀燕抽出豪宅得主「真的是我嗎」

▲盧秀燕抽出千萬豪宅得主，由豐原區王小姐獲得。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中購物節活動從7月10日至8月18日，創造超過25億元消費金額，市長盧秀燕在律師見證下，抽出千萬豪宅得主，由豐原區王小姐幸運抽中，盧現場call out得獎人，王小姐無法相信是自己中獎，直呼「真的中獎了嗎！」盧表示，「拼經濟不是口號」，而是攜手同心把餅作大，感謝商家、民眾熱情參與，購物節明年再辦，繼續努力。

▲抽中汽車的李小姐開心的當場捐出5萬元回饋社會。（圖／台中市政府提供）

台中購物節周周抽大獎，從總統套房、掃地機器人、電視、汽車等陸續抽出，最後一周也是第6周抽出最大獎千萬豪宅，人潮擠爆市政府前廣場，現場氣氛緊張，民眾屏息等待，最後由市長抽中住在豐原的王小姐。

盧秀燕現場立即致電王小姐，接通後，盧詢問「知道為什麼打電話給妳嗎？」王小姐說，「該不會是我中獎」、「怎麼可能？」將近8分鐘對話中，王小姐一直無法相信是自己中獎，盧補充說，「就是妳中獎，抽中台中市首屆官方購物節第一大獎千萬豪宅，恭喜妳！」

盧也感謝台中市不動產公會全體會員捐贈千萬豪宅，抽中後豪宅稅金由公會負擔，民眾不用擔心，經發局補充說，王小姐除了擁有千萬豪宅，豐原太平洋百貨也大力贊助10萬元入厝金禮券，讓得獎者可以購買家電用品，一次中獎雙重好運。

盧秀燕表示，台中市舉辦首屆台中購物節，成為全國矚目的活動，官方網站瀏覽關注度近200萬次，「台中購物節.全城On Sale」APP上架短短一個月，在ios免費APP排行衝進前百名，排行第47名（旅遊類排行第6名）、Android熱門免費項目排行第4名，總下載近20萬次，遠遠超越許多官方的APP；而且參加登錄的商家更超過2萬家，首屆就能有如此成績，非常感謝台中商家的支持，與市府一同努力拼經濟。

她說，「拼經濟不是口號」，而是攜手同心把餅作大，今年第一次舉辦就創下25億的實質消費金額，還伴隨許多經濟的衍生效益，台中經濟蓬勃發展，除了感謝商家、民眾熱情參與，而且宣示明年再辦，繼續努力，台中要變成一個富強台中市，新好生活。

第4周進口轎車infiniti Q30由在大潤發消費的李小姐獲得，她也出席抽獎活動，當場承諾捐出5萬元回饋社會，盧還邀請李小姐擔任購物節大使，協助持續宣傳，場面充滿歡樂喜悅。