強力查緝中火卻放過私人焚化爐？　盧秀燕：打擊空污嚴格審查

▲面對私人焚化爐，盧秀燕表達同樣打擊空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員張滄沂15日在市議會表示，市長盧秀燕打擊台中火力發電廠的決心有目共睹，也有初步成效，但是否會對大里一處私人廢棄物焚化爐束手無策？該廢棄物焚燒造成空污，已有10多人因肺腺癌致死，而且當地已有2千多人連署要求遷移，盧秀燕表示，一定會強力打擊空污，嚴審展延資格。

▲市議員張滄沂（右）要求停發私人焚化爐的許可證。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議會15日召開第2次臨時會第3次會議，張滄沂表示，大里區大元里一家私人醫療廢棄物處理公司，經常焚燒廢棄物造成嚴重空氣汙染，附近人口密集，並不適宜設置焚化爐，當地一名里長、土地公廟主委都因肺腺癌去世，據他了解，大里就有10多人都因肺腺癌致死。

張滄沂說，盧市長一再強調空氣換新，也不斷取締台中火力發電廠，那麼大的「老虎」都敢打了，這家私人公司為害地方甚鉅，更該取締，因此他要求市府停止核發業者展延許可證。

「打擊空汙，強力執行」，盧秀燕表示，絕對會嚴審任何會製造空汙的場域，強調將以最高規格要求業者，嚴格審查展延申請。

環保局長吳志超指出，這間公司主要以醫療廢棄物處理為主，領有甲級廢棄物處理許可證，有效期至7月2日，為求慎重審查，已召開2次專家學者審查會，最近會針對是否准予展延作出決定，1次展延時間為5年。

吳說，環保局已接獲不少民眾陳情，已列為重點取締對象，並開罰上百萬元，2017年11月28日及2019年1月3日、4月26日、6月19日查獲該公司違反《廢棄物清理法》情事，分別裁處6萬元、6千元、6萬6千元及3萬6千元；2017年11月28日、2018年7月3日、2019年5月30日查獲該公司有違反《空氣汙染防制法》情事，裁罰30萬、45萬元及10萬元。