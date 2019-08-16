台中市長1天該批多少件公文　盧秀燕：分層負責依法規辦理

▲盧秀燕表示，台中市公文很多，她都依規分層負責。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜自曝1天批10件公文引發熱議，那麼台中市長呢？盧秀燕16日出席友善共融公園改善工程聯合開工典禮時表示，台中是第二大城市，每天公文都非常多，有些機密文件當然是市長批；她說，她採取的是分層負責，全都依照政府法規進行。

▲盧秀燕上任後推動「美樂地」友善共融公園計劃。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕上任後推動「美樂地計畫」，打造友善共融公園，太平區豐年公園、大里區塗城公園及成功兒童公園上午舉辦聯合開工典禮，將打造無障礙環境，方便長輩如廁，也將汰換老舊遊具，部分公園將設置鳥巢親子鞦韆、旋轉杯、輪椅鞦韆等，提供市民更新、更好的休閒遊憩空間。

建設局表示，太平區豐年公園、大里區塗城公園及成功兒童公園改善計畫，總經費約570萬元，總工期120天，市府針對全區無障礙通行環境、兒童遊戲場進行改善，第一波將改善41處公園，預計年底完工。

面對外界提問市長1天批多少件公文？盧秀燕表示，台中是全台第二大城市，有29個行政區，29個一級機關，每天的公文非常多，政府對公文批核有職責與範圍劃分，有的公文到局長決行即可，有的則需上呈至副市長及市長，比如機密文件或動用預備金等，就需要市長本人親批，其它大小建設或相關決策，都會分層負責，依照政府行政法規來進行。