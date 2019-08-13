台中鳥取9/4直航議長約騎10月自行車　盧秀燕：有空一定前往體驗

▲盧秀燕觀看藤縄喜和贈送的觀光地圖。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

日本鳥取縣議會議長藤縄喜和13日率團拜會市長盧秀燕，藤縄表示，9月4日起「台中－鳥取」將直航，他並帶來知事平井伸治的信函，邀請盧市長參加10月鳥取自行車嘉年華，盧回說，有機會一定前往體驗，希望超過20年情誼的兩座城市透過更多交流而更加穩固。

▲藤縄喜和轉送盧秀燕一封知事的信函。（圖／台中市政府提供）

日本鳥取縣議會議長藤縄喜和、鳥取縣交流推進課課長遠藤俊樹等一行4人，下午拜會市府，包括市長盧秀燕、秘書處長顏迺倫、經濟發展局長高禩翔、觀光旅遊局主秘林鴻文、國際事務委員會委員謝明達、台中果菜公司董事長賴溪松、大肚區農會總幹事趙信賓等人也到場陪同；會後盧致贈霧峰清酒，藤縄則回贈當地傳統手作陶器及觀光地圖。

▲盧秀燕與藤縄喜和一行人合影。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中與鳥取縣有超過20年的交流與情誼，十分高興藤縄議長來訪，鳥取縣漫畫家輩出，有「漫畫王國」之稱，《名偵探柯南》的作者青山剛昌就是來自鳥取，因此，台灣民眾都很熟悉，她自己也有看柯南的電影與卡通。

藤縄表示，這次是他第12次造訪台中，去年11月也曾因花博來台，不僅宣傳鳥取縣給台中市民，同時也和台中市簽訂友好城市，此外，今天他也品嚐了台中的水梨，頻頻用中文直呼「好吃」！

藤縄還說，2年前他曾參加市府舉辦的自行車活動，從台中騎到苗栗，認為台灣的自行車道的路況很好，未來可以借重台中推展自行車運動與產業的發展經驗；由於鳥取縣10月20日將舉行「探索鳥取嘉年華!」自行車活動，平井伸治知事更親自寫了邀請函，邀請盧參加。

盧表示，台中市不僅是全球最大自行車產業基地之一，自行車產量佔全世界1/4、產值更達1/2，同時也積極推廣自行車運動，許多地方都有專用車道，而且經過許多漂亮的風景區，她還沒參加過鳥取縣自行車活動，未來有機會一定親自體驗。

秘書處表示，鳥取縣位於日本中國山陰地方，人口56萬多人，每年8月舉行的「鳥取傘祭」、「米子大祭」為鳥取縣具代表性的大型節慶活動，明年台中將舉辦2020台灣燈會，市府也邀請鳥取縣設置特色花燈，行銷觀光並進行雙方文化交流。