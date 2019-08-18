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折壽救腦中風嬤　孫顧6年「磕頭哭跪城隍爺」：我後悔了…求祢帶奶奶走

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▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO哭求城隍爺，「城隍在上，我請求城隍作主，讓我奶奶趕快離開人世。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享折壽救腦中風的阿嬤，但6年來他看到阿嬤的情況，哭求城隍爺和城隍夫人，「我後悔了，真的後悔了，求求祢帶我奶奶走…求夫人替我向城隍說說話。」他說，之後隔一周奶奶就走了，「謝謝阿嬤，送我30歲生日禮物。」

「拜託不要帶走」，原PO近日在「靈異公社」臉書社團回憶，當時25歲在醫院擔任保全工作，某天下午接到小舅電話，叫他趕快去另一間醫院，因為阿嬤倒下去了，「當我緊急趕到已經是CPR急救完成的狀態，肋骨被壓斷，口鼻插著管。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，醫師說阿嬤腦內出血（俗稱腦中風）要開刀，但開刀存活率只有50%，在家人討論下，決定一個字「賭」；當下立刻開刀，在阿嬤推進手術房那刻開始，他心慌了，在手術房外默唸，「老天爺求求祢，讓阿嬤開刀順利。」

原PO說，經過5、6個小時，被通知手術順利已送加護病房，但剛開刀完風險仍在；隔天，朋友和同事看他無心上班，就馬上叫他休假。

▼原PO表示，「照顧奶奶快6年，直到第4年，漸漸懷疑自己這樣做到底是不是對的？」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，趁休假當天，他也像似無魂很無助，跑到武帝廟求助，「神明在上，弟子從來沒求過任何神明事情，我好慌、好無助。求求祢折我的壽，救救我阿嬤，拜託祢、拜託祢。」

「當時也不知道哪來的勇氣，覺得我沒本錢讓神明幫我，只想到這樣的請求是最快、應該最有效的。」原PO表示，神奇的是，求完的第三天，阿嬤奇蹟轉普通病房，連護理人員都不敢置信，「但……在之後我後悔了。」

「有些值得，有些後悔。」原PO說，阿嬤被救起在醫院住一個多月，變成長期躺床的病患，口不能言、身不便行，剛開始安排復健，「但到最後復健不是我奶奶，是我呀～最後放棄。」

原PO指出，就這樣開始照顧奶奶的漫長之路，剛開始會覺得向神明提出折壽是值得的事，但照顧奶奶快6年，直到第4年，漸漸懷疑自己這樣做到底是不是對的？

▼護理人員對原PO說，「你要好好跟阿嬤說，『不要擔心，好好地走』。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼老人，拐杖，養老。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，就在2017年照顧阿嬤的最後一年，他發現阿嬤的導尿管不再有尿，身體浮腫、身體大量出水，緊急送急診；當下護理人員馬上推去急救室，醫院發出病危通知，跟家人聯絡後決議放棄急救，也簽放棄急救書。

「就這樣住院住了快兩個月，我的生活也在醫院度過。」原PO說，在這期間，基本的換藥、吃飯，在醫院的最後第二周，看到奶奶身體越來越腫，身體滲水越來越多，這才知道滲水是人在死亡前會排出的「組織液」。

連護理人員都對原PO說，「弟弟，你阿嬤時間不會多了，奶奶也很厲害，正常來說是死亡了。但你奶奶拖過農曆七月，你要好好跟阿嬤說，『不要擔心，好好地走』。」

▼原PO到高雄霞海城隍廟，哭求城隍爺帶走阿嬤。（圖／翻攝Google Map）

高雄霞海城隍廟。（圖／翻攝Google Map）

原PO表示，在護理人員說完的隔天，中午起床看著奶奶，心裡越來越痛苦，下午跑去鼓山區的高雄霞海城隍廟，一看見城隍爺差點淚崩，「城隍在上，我請求城隍作主，讓我奶奶趕快離開人世。我後悔了，我後悔折壽給奶奶，我看到讓奶奶這樣活著拖病痛苦，我也好痛苦。拜託祢、求求祢，我後悔了，真的後悔了，求求祢帶我奶奶走。」

原PO說，向城隍爺行三跪三拜三叩頭，也走向隔壁的城隍夫人祈求，「求夫人替我向城隍說說話。這時我眼淚潰提了，就這樣隔一個禮拜，我奶奶便這樣走了。我不後悔折壽，我後悔的是折給我奶奶，卻是拖病活著、哎叫著，那聲音卻是千刀萬剮在心。謝謝阿嬤，送我30歲生日禮物，第一次看人死亡的樣子。」

對此，許多網友留言，「走過才能體會，放手需要智慧」、「折壽給阿嬤是你的孝心，但如果壽命該終時，多給的是折磨，該放手時還是要放手」、「百善孝為先！你很棒」、「求來的壽命幾乎都是在折磨中度過的，我也有這種經驗。為了愛的人好，真的需要學會放下，辛苦你了」。

►夜深了...千萬別讓腦公看到
http://bit.ly/31uIOqu

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關鍵字：靈異公社,折壽,城隍爺

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