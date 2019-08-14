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中元普度供品「寶可夢」創意擺上桌　樹林鎮南宮「Q版看牲」超吸睛

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▲ 中元普度供品「寶可夢」創意擺上桌 樹林鎮南宮「Q版看牲」超吸睛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 中元普度供品「寶可夢」創意擺上桌，樹林鎮南宮「Q版看牲」超吸睛。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

8月15日是農曆7月15日中元節，除了傳統普度的三牲素果、白米及醬油等供品，早年中元普度還會以麵糊製作水果、動物等民間工藝，俗稱「看牲」。樹林鎮南宮連續3年請捏麵達人雕塑卡通造型的看牲，包括時下受歡迎的佩佩豬、繽紛熊大及寶可夢精靈等通通擺上桌，吸睛程度破表，萌翻天的看牲拜完還能帶回家，許多家長們直呼，明天一早要帶小朋友來排隊領取。

財團法人新北市樹林鎮南宮董事長許正秋表示，可愛卡通精靈看牲的發想源自鎮南宮廟埕原為寶可夢道場，為回饋信眾支持，2017年起結合寶可夢遊戲推出捏麵版卡通精靈，廣受信眾青睞，詢問人潮不斷。

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2019年中元祭典再度擺出皮卡丘、傑尼龜、火恐龍等寶可夢系列，還有米奇、米妮的迪士尼系列，以及佩佩豬、史迪奇、龍貓等卡通角色，吸引不少大小朋友到場拍照「捉寶」。

▲ 中元普度供品「寶可夢」創意擺上桌 樹林鎮南宮「Q版看牲」超吸睛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 樹林鎮南宮「Q版看牲」超吸睛。

許正秋說，鎮南宮舉辦中元普度至今超過50年，延續去年1800桌贊普，今年飆至2300桌，普度後贊普品並捐贈公益，尤其廟內連續3年主打的「卡通風」供品，更成為鎮南宮慶贊中元的一大亮點，各種意想不到的動物、蔬果造型，讓好兄弟除了飽食佳餚，也能欣賞有趣的食藝創作。

眼尖香客也發現廟內捏麵版生肖動物「十二缺一」奇景，唯獨缺了辰龍。許董事長提到由於「龍」是神明化身，無法作為供品進獻，且神明已在現場護佑十方眾生，所以拜拜時只需供奉其他十一生肖，也是中元普度中值得玩味的民俗樂趣。

民政局長柯慶忠表示，中元祭典具有孝親、慈悲與濟弱恤孤等意涵，今年農曆七月新北市有多達280間宮廟提供中元贊普服務，還有舉辦豎燈篙、遶境祈福、放水燈等活動祭祀好兄弟，為民眾祈求平安。普度後供品並轉贈低收入戶、育幼院、或實物銀等機構或弱勢家庭，充分發揮宗教團體公益慈善與社會教化精神。

此外，還有許多特色普度活動，金山金包里慈護宮14日晚上在水尾港「放水燈」，三峽興隆宮媽祖廟20日豎立21尺燈篙、25日燒2艘法船，鶯歌宏德宮、樹林勝安宮及新店顯應祖師廟也舉辦法會，還有大士爺、山神、土地神等精緻紙紮，都是中元節不可錯過的宗教祭典及常民文化，更多新北市廟宇贊普服務資訊，歡迎上民政局網站查詢。

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關鍵字：新北,樹林,鎮南宮,捏麵,卡通造型

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