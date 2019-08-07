台東稻米競賽　尤金樑勇奪「埤南米」冠軍

▲台東各區稻米比賽由台東地區農會「埤南米」率先登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣各區稻米比賽活動，7日由台東地區農會「埤南米」率先登場。台東地區農會為全縣第三大稻米區，在地區農的努力之下不斷提升品質，已經晉升到全國比賽米的等級，今年的冠軍得主尤金樑拿下將近88分的高分，可望拿下全國賽的好成績，為「埤南米」爭光！

▲▼尤金樑勇奪「埤南米」冠軍，可望在全國賽獲得好成績為「埤南米」爭光，農業處長許瑞貴為尤金樑等前三名頒贈匾額。

縣府農業處表示，全縣各區的稻米比賽，由台東地區農會率先展開，關山鎮農會、長濱鄉農會及池上鄉農會也將陸續展開比賽，各區的優勝者將分別代表該農會參加全國稻米競賽，以生長的狀況看來，今年稻米的品質相當優質，可望為台東拿下好成績。

台東地區農會總幹事李建通指出，與農民並肩作戰多年，不斷為「埤」（ㄆ一ˊ）南米商標正名、打出品牌，就是希望為大台東地區的稻農爭取市場能見度，進而提高農民收益。從這幾年的競賽中，看到比賽分數逐年提高，就是給農民及農會最大的鼓勵，以及前進的動力。

7日的競賽成績為：第一名是來自豐源里的尤金樑、第二名建農里的曹洪福、第三名豐源里的郭政男，優勝依序為張世勉、陳孝餘、林全彥、李明家、羅文英、汪健德、賴文生。

▲農業處長許瑞貴表示，參賽者成績都很好差距極小，希望明年再一拚高下。

縣府農業處長許瑞貴代表縣長饒慶鈴為尤金樑等前三名頒贈匾額，並說，大家成績都非常優異，差距極小，歡迎明年再來一拚高下。