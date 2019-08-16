1999年初代寶可夢卡值多少錢？　有人花337萬天價收藏全套

▲《精靈寶可夢》持續風靡全球，早期出版的周邊，在市場上依舊搶手。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

《精靈寶可夢》（Pokémon）自1996年誕生至今，持續風靡全球，尤其稀有珍貴的舊版卡牌，引起卡牌愛好者搶著收藏。近期在美國一場拍賣會上，就有一套1999年出產、共103張完整保存的英文版寶可夢卡出售，在經過激烈競標後，最後以10.7萬美元的天價成交，相當於新台幣約337萬元。

據了解，這套遊戲卡為任天堂最早推出的第一代版本，部份卡牌產量甚至不超過50張，更顯其珍稀罕見，價值自然也往上飆漲，像是「噴火龍」閃卡目前在ebay上也有人出售，不過開價超過新台幣200萬元，相當驚人，而此次換算一張以3多萬美元價格賣出，對卡牌收藏家來說，根本買到賺到。

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▲1999年出產、全套103張的英文版寶可夢卡，在美國拍賣會上以新台幣338萬元成交。（圖／翻攝自goldinauctions）

▲ebay上也有人出售初代「噴火龍」閃卡，但卻開出超過新台200萬元驚人價格。（圖／翻攝自ebay）

《CNBC》報導，負責此次拍賣的Goldin Auctions提到，經卡牌鑑定機構Professional Sports Authenticator認證，這套寶可夢卡片保存狀態「幾乎完美」，為 Gem Mint 10 級別，拍賣起標價2.5萬美元（約新台幣79萬元），期間收到12次出價，最後以10.7萬美元成交。

Goldin Auctions表示，對於1980、1990年代出生，所謂千禧世代的人來說，寶可夢動畫、卡片、遊戲是童年的一部分，初步遊戲卡喚起的正是那股懷舊感，尤其在經歷了實體玩具的結束和虛擬時代的開始後，接下來幾年，沒有其他東西能夠像寶可夢這樣流行。