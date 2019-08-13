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張玉妹謝美國奪池上米分組冠軍　饒慶鈴：全國賽奪冠加碼30萬

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▲池上好米組由張玉妹奪冠，獲得19萬元奬勵金。（圖／台東縣政府提供，下同）

池上好米組由張玉妹（中）奪冠，獲得19萬元奬勵金。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣池上鄉今年1期作稻米品質競賽13日結果出爐，池上好米組由張玉妹奪冠；今年87歲種稻數十年的謝美國，則在池上有機米組技壓群雄登王座。縣長等各界貴賓共同受邀參與池上鄉年度盛事，縣長饒慶鈴在競賽會場當場宣佈未來各農會選出的稻米達人如果參加全國比賽，榮獲冠軍者，縣府將加碼致贈30萬元獎勵，亞軍或季軍也將加碼20與10萬元獎勵。

本次賽事為台灣稻米達人冠軍賽暖身場，之前曾對參賽農民進行田間管理審查，對競賽樣品亦進行外觀、性狀、粗蛋白含量及官能品評等檢測評比，最後於13日上午再由包括前台東區農改場副場長江瑞拱等5位專業評審，針對米飯之外觀、氣味、口感等進行評分。

台東稻作全年種植面積將近1萬3千公頃，池上種植面積約3千公頃，排行全縣第2，僅次於關山鎮，創造的稻米產值令人刮目相看，同時，池上米也是全國良質米或稻米達人競賽常勝軍。

▲池上好米組由張玉妹奪冠，獲得19萬元奬勵金。（圖／台東縣政府提供，下同）

今年87歲種稻數十年的謝美國（左三）在池上有機米組技壓群雄，獲得17萬元獎勵。

饒慶鈴表示，為獎勵及行銷推廣台東優良的良質米，今年特別籌措120萬推廣費用，作為推廣台東優良農作的獎勵金及行銷費用，近日來各地區農會選出的稻米達人，未來如果參加全國比賽榮獲獎項，將提撥獎勵金及行銷費用，規劃冠軍有30萬元、亞軍20萬元、季軍10萬元，還有相關的行銷費用，藉由拋磚引玉的方式，歡迎農會等相關單位也提供獎金，以提高台東稻米的整體售價。

▲池上好米組由張玉妹奪冠，獲得19萬元奬勵金。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴宣布，參加全國比賽榮獲冠軍者，加碼致贈30萬元獎勵，亞軍或季軍也將加碼20與10萬元獎勵。

本次競賽類別分為「池上好米組」及「池上有機米組」，獲得特等獎好米組及有機米組農友將各頒發每名十六萬元、十四萬元獎勵金，優等獎之好米組及有機米組將頒發七萬元及五萬元獎勵金，池上鄉公所更頒發「池上好米組」前三名：第一名三萬元、第二名為二萬元及第三名為一萬元之加碼獎勵金。最後「池上好米組」前三名分別為張玉妹、邱煥森、張壯鑑；「池上有機米組」前三名則由謝美國、曾鵬璋、官聲燐勝出，第一名更可獲得17萬元獎金。

▲池上好米組由張玉妹奪冠，獲得19萬元奬勵金。（圖／台東縣政府提供，下同）

競賽針對米飯外觀、氣味、口感進行評分。

池上鄉農會說，池上鄉得天獨厚的天然環境孕育高品質的米品，池上農友的精進栽種技術更是池上米好吃的祕密，冠軍選手將代表池上鄉參加「台灣稻米達人冠軍賽-台灣好米組」全國賽，「池上有機米組」前三名選手將角逐「台灣有機米組」全國賽，本次競賽參賽者個個卯足全力，期待能在鄉內賽脫穎而出在全國賽中爭取佳績，站穩稻米龍頭寶座。

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