炸彈客「婚禮自爆」血肉噴飛！阿富汗首都恐攻63死　IS宣稱犯案

▲阿富汗婚禮發生自殺炸彈攻擊，造成至少63人死亡、182人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

阿富汗首都喀布爾17日發生一場婚禮遭自殺炸彈攻擊，事件造成至少63人死亡、182人輕重傷，這也是喀布爾近期內發生過最慘重的一次恐怖攻擊，伊斯蘭國（Islamic State；IS）18日出面宣稱，這一場恐怖攻擊是由他們組織行動的。

綜合外媒報導，伊斯蘭國18日透過即時通訊軟體Telegram宣稱，這一場自殺炸彈攻擊是由他們策劃發動的，這一名自殺炸彈客17日晚間10時40分滲透進入婚禮會場後，隨即在不信奉正統宗教的群眾之間引爆炸彈。

▲伊斯蘭國（Islamic State；IS）宣稱對這一場恐怖攻擊負責。（圖／達志影像／美聯社）

其中一名爆炸現場的生還者法哈（Mohammad Farhag）表示，當時他剛好停留婦孺區（阿富汗風俗，婚禮上男賓、婦女孩童會分開在不同會場），突然間就聽見爆炸聲，接著眾人開始向外哭喊逃竄，會場內也充斥著濃濃煙霧，男賓區則死傷慘重。「爆炸2小時後，我們仍在搬運會場內的遺體。」

另外一名不願透露姓名的目擊者向美國有線電視新聞網（CNN）表示，「我們正準備睡覺時，突然聽到巨大的爆炸聲。我出來就看到煙從婚禮會場冒出來，看到了屍體和傷者」、「警察及救護車正將他們送醫，我們對這起事件太震驚、太難過了。」

根據了解，爆炸地點「喀布爾西區」是少數什葉派穆斯林的社區，遭受攻擊的也是一場什葉派穆斯林的婚禮。當地什葉派信徒經常遭到在阿富汗人口佔多數的遜尼派攻擊，尤其是塔利班（Taliban）及伊斯蘭國等遜尼派好戰分子。