　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

炸彈客潛入婚禮自爆！阿富汗喀布爾恐攻63死　伊斯蘭國宣稱犯案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿富汗婚禮會場自殺炸彈攻擊釀63死 伊斯蘭國宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗婚禮發生自殺炸彈攻擊，造成至少63人死亡、182人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

阿富汗首都喀布爾17日發生一場婚禮遭自殺炸彈攻擊，事件造成至少63人死亡、182人輕重傷，這也是喀布爾近期內發生過最慘重的一次恐怖攻擊，伊斯蘭國（Islamic State；IS）18日出面宣稱，這一場恐怖攻擊是由他們組織行動的。

綜合外媒報導，伊斯蘭國18日透過即時通訊軟體Telegram宣稱，這一場自殺炸彈攻擊是由他們策劃發動的，這一名自殺炸彈客17日晚間10時40分滲透進入婚禮會場後，隨即在不信奉正統宗教的群眾之間引爆炸彈。

▲▼阿富汗婚禮會場自殺炸彈攻擊釀63死 伊斯蘭國宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊斯蘭國（Islamic State；IS）宣稱對這一場恐怖攻擊負責。（圖／達志影像／美聯社）

其中一名爆炸現場的生還者法哈（Mohammad Farhag）表示，當時他剛好停留婦孺區（阿富汗風俗，婚禮上男賓、婦女孩童會分開在不同會場），突然間就聽見爆炸聲，接著眾人開始向外哭喊逃竄，會場內也充斥著濃濃煙霧，男賓區則死傷慘重。「爆炸2小時後，我們仍在搬運會場內的遺體。」

另外一名不願透露姓名的目擊者向美國有線電視新聞網（CNN）表示，「我們正準備睡覺時，突然聽到巨大的爆炸聲。我出來就看到煙從婚禮會場冒出來，看到了屍體和傷者」、「警察及救護車正將他們送醫，我們對這起事件太震驚、太難過了。」

根據了解，爆炸地點「喀布爾西區」是少數什葉派穆斯林的社區，遭受攻擊的也是一場什葉派穆斯林的婚禮。當地什葉派信徒經常遭到在阿富汗人口佔多數的遜尼派攻擊，尤其是塔利班（Taliban）及伊斯蘭國等遜尼派好戰分子。

ET快訊
即／13縣市深夜發大雨特報！氣象局：小心陽光是騙局
獨／楊千霈生了！產下「Q妹」升格當二寶媽
即／「818維園大集合」落幕　民陣公布參與人數「超過170萬
雨下到厭世！未來一周雨區出爐　遠方還有熱帶系統醞釀中
被房東騙上樓！正妹女大生以為冰箱壞了　下秒遭背刺「血濺全身」

關鍵字：自殺炸彈客,阿富汗,什葉派,遜尼派,伊斯蘭國,IS

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

炸彈客「婚禮自爆」血肉噴飛！阿富汗首都恐攻63死　IS宣稱犯案

Facebook開Pop-up咖啡館教隱私設定　駁醜聞盼扭轉形象

影／孩子出生5hrs就夭折！夫妻心痛上網募喪葬費　友致電殯儀館：被騙了

遭鬼父性侵！12歲少女懷「爸爸的兒子」　32周早產男嬰3天後夭折

雷雨中撐傘祈禱「不要擊中我」　美師才走2步…閃電落眼前！

加拿大、歐盟聯合聲明：拒絕暴力　同時維護香港高度自治權

俄羅斯連續空襲！敘利亞難民營嬰兒「臍帶+胎盤」被炸出子宮外　

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」屎尿衣包圍…警逼母開門！

中二男扮假警察！閃燈逼停車卻「攔到真探員」嚇瘋　掉頭逃跑仍被捕

她停卡車購物....回來車板多一具「男屍」　網：邊境很常見啦

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

當年抓魚撲空「撈一堆石頭回家」 柴柴修行2年...變身快狠準大師？

炸彈客「婚禮自爆」血肉噴飛！阿富汗首都恐攻63死　IS宣稱犯案

Facebook開Pop-up咖啡館教隱私設定　駁醜聞盼扭轉形象

影／孩子出生5hrs就夭折！夫妻心痛上網募喪葬費　友致電殯儀館：被騙了

遭鬼父性侵！12歲少女懷「爸爸的兒子」　32周早產男嬰3天後夭折

雷雨中撐傘祈禱「不要擊中我」　美師才走2步…閃電落眼前！

加拿大、歐盟聯合聲明：拒絕暴力　同時維護香港高度自治權

俄羅斯連續空襲！敘利亞難民營嬰兒「臍帶+胎盤」被炸出子宮外　

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」屎尿衣包圍…警逼母開門！

中二男扮假警察！閃燈逼停車卻「攔到真探員」嚇瘋　掉頭逃跑仍被捕

她停卡車購物....回來車板多一具「男屍」　網：邊境很常見啦

剛說完出門吃飯！他落軌遭「普悠瑪撞斃」肢體變形…父到警局崩潰

中職／因雨暫停最大贏家　游霆崴暫停回來超殺搶下第4勝

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

快訊／13縣市深夜發大雨特報　氣象局：看到藍天陽光，小心是騙局

影／總統級英文課！蔡英文教你：香蕉不是只有Banana一種說法

《復仇者4》這幕最難拍！羅素兄弟答案一出粉絲都笑了

腰圍變胖、精子陣亡！43歲叔「睪固酮低下」8疾病拉警報

夫妻買保險！32歲爸坦承「年輕時有焦慮症」…結果出爐：僅妻子順利核保

炸彈客「婚禮自爆」血肉噴飛！阿富汗首都恐攻63死　IS宣稱犯案

貓咪都不尿尿…醫生診斷卻說沒問題　驚人秘密害主人崩潰

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

國際熱門新聞

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭..

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

他潛水挖出GoPro　開機驚見..

12歲少女遭鬼父性侵懷孕　男嬰..

嬰出生就夭折　友致電殯儀館：被..

蠢妹找殺手滅口親生母　為湊「2..

韓裔教授稱台灣「國家」　陸生氣..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

2寶媽餐廳打工　常客送新車當小..

鬼父性侵女兒　為脫罪把下體整成..

妻子開車衝入民宅　11歲童被壓..

16天男嬰32度高溫封車內　「..

31歲夫妻退休環遊世界...現..

更多熱門

相關新聞

川普想撤軍　18年阿富汗戰爭有望結束

美國總統川普16日會見數名國家安全高級官員，審視美軍是否從阿富汗撤軍的和平協議事項。目前還不清楚，川普可能何時會宣布與塔利班（Taliban）達成協議，但如果成真，美國有望結束長達近18年的阿富汗戰爭，也將替尋求2020連任的現任總統帶來更強大的說服力。

自殺炸彈客闖入婚禮引爆　至少63死

IS宣布重燃戰火　槍口直指聯軍

聯合國警告：年底前可能有新一波恐攻！

土耳其將打庫德族　艾爾段：已通知美俄

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

「和女友總是AA制」　台北男貼1010元帳單藏玄機

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

小鬼：《玩很大》收視下滑我的責任

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列車延誤

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面