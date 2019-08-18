18年阿富汗戰爭有望結束　川普想撤美軍…第1階段就撤5000人

▲川普多次提及從阿富汗撤軍。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普16日會見數名國家安全高級官員，審視美軍是否從阿富汗撤軍的和平協議事項。目前還不清楚，川普可能何時會宣布與塔利班（Taliban）達成協議，但如果成真，美國有望結束長達近18年的阿富汗戰爭，也將替尋求2020連任的現任總統帶來更強大的說服力。

《紐約時報》報導，川普16日與資深國安官員在紐澤西州高爾夫球俱樂部見面，評估美駐阿富汗特使（Zalmay Khalilzad）過去幾個月在卡達討論的協議內容，其中包括美國從阿富汗撤軍；此次談話，出席人員有副總統潘斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長艾斯珀（Mark T. Esper）、國家安全顧問波頓（John R. Bolton）、參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph F. Dunford）。

長期以來，川普都對美軍在阿富汗長達18年抱持懷疑態度。幾名熟悉和平協議的人士表示，大約兩年或更短的時間內，美國將分階段從阿富汗撤軍，第一部分可能就撤出5000人；作為交換，塔利班將退出恐怖主義，並承諾不庇護、協助蓋達組織（Al Qaeda）或是伊斯蘭國（Islamic State）。

川普上月告訴記者，他希望結束美國在紛爭中的角色，戰爭期間顯得荒謬可笑，美國不是為了贏得戰爭，反而在建設加油站、重建學校，「美國，我們不該做這些。這是他們要做的。」

報導指出，即使塔利班與阿富汗政府達成協議，現任以及前任官員都擔心，該組織可能試圖重新占領整個國家，這或許只是時間早晚的問題，就像1990年代時所做的，創造激進的宗教政府，替蓋達組織首領賓拉登（Osama bin Laden）提供安全的避風港。

►►18年戰爭完結？華郵：美與塔利班將達協議 從阿富汗撤兵5000人



►►18年戰爭有望結束！塔利班協商內容曝光 美軍撤離時間成關鍵