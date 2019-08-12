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「伊斯蘭國」宣布重燃戰火！發布最新斬首影片　槍口直指國際聯軍

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▲伊斯蘭國示意圖。（圖／路透社)

▲伊斯蘭國示意圖。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

恐怖組織伊斯蘭國（IS）11日公布最新影片指出，該組織誓言重燃戰火，會加強對抗在敘利亞東部的國際聯軍，以及庫德族戰士。今年3月美國才宣布，伊斯蘭國位於敍利亞東部邊境巴古茲（Baghouz）的最後據點已被解放，「哈里發國」正式滅亡。不過聯合國也強調，就算哈里發國已經消失，但原本入籍該國的激進分子仍存在，其意識形態不容銷毀，2019年恐怕會出現新一波恐怖攻擊。

伊斯蘭國11日在通訊軟體Telegram發布最新影片，他們向「伊斯蘭士兵」與「哈里發國子民」喊話，指出他們將加強對抗在敘利亞東部，以美國為首的國際聯軍與庫德族士兵．「我們和他們之間的戰火已經重新點燃，並且燃燒得更加猛烈。」並強調，這些對手已經掉入了戰爭的烈火，且會讓他們手足分離，影片中還出現了庫德族人質遭斬首的畫面。

今年3月，庫德族部隊在美國支持下逼近IS在敘利亞東部的最後據點巴古茲（Baghouz），在最後聯軍的空襲下哈里發國宣告滅亡，不過殘存的極端勢力仍未完全消除。聯合國安理會在報告中指出，哈里發國仍有約3萬人倖存，且恐怖激進分子意識形態並不容易輕易被改變，新一波的恐攻可能會在2019年出現。

►►土耳其與美合作建「和平廊道」　保護敘利亞難民遠離庫德族戰火

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關鍵字：伊斯蘭國,IS,恐怖組織,恐怖分子,極端主義

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