影／李佳芬「十指緊扣」男友人！　網友韓國瑜臉書獻唱「綠光」酸：怎不是牽市長

▲李佳芬拜訪永康國際商圈時，與男性友人十指緊扣，引發網友一片熱議。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜參選2020，妻子李佳芬擔任助選員，四處拜訪，然而，17日李佳芬走訪台北永康商圈時，被眼尖網友發現他與一名男性友人「十指緊扣」。照片曝光後，引起一陣熱議，此外，有網友事後將照片貼到韓國瑜臉書上，還留言嘲諷，「怎麼握的不是市長的手」、「這個時候要來一首孫燕姿的綠光」。

李佳芬17日前往台北永康商圈視察，希望能吸取當地經驗，幫助高雄新崛江進行觀光轉型，讓不少民眾到場支持，高喊「加油」。然而，在視察時，李佳芬竟與一名男性十指緊扣，甚至被拍下數張照片。

▲有網友將李佳芬十指緊扣男友人照片貼韓國瑜臉書，並留言狠酸，「怎麼不是牽市長」。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

畫面事後被網友PO上PTT，還納悶的寫道，「正常來說，男女生之間，除非是兄弟姐妹或者父女夫妻，才會這樣牽手吧！朋友之間這樣牽手不覺得很怪嗎？」

貼文一出也立刻引來網友熱議，而這名男子事後也被查出背景，原來是台北市永康國際商圈理事長李慶隆，與李佳芬是小時候的鄰居，以前都住在永康商圈附近，從小一起長大，交情似乎也相當不錯。

這些照片除了在網路上瘋傳外，也被網友貼到韓國瑜臉書，並留言狠酸，「怎麼握的不是市長的手，QQ」、「太神啦跟大家都是朋友呢」、「原來有老公的人也可以握男性朋友的手還十指緊扣呢」、「這個時候，要唱：孫燕姿的『綠光』」。