政大社科院長江明修「被列入」國政顧問團　臉書發文訝異：我不認識韓國瑜

▲ 政大社科院長江明修不知道自己被韓國瑜列國政顧問團名單。（圖／翻攝江明修臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人日前公布百人國政顧問團名單，強調都是國家各個領域最精英分子。未料，列名單中的政治大學社會科學院長江明修18日在臉書發文表示驚訝，更回應網友不認識韓國瑜，也不認同九二共識。

江明修表示，從來不刻意知道、也不評價朋友的政治立場，也從來不自我歸類，「因為藍綠兩黨我都無直接關連，我也沒有參與管道與計畫。」

江明修認為，如果有任何人或黨派願意誠懇的討論國政，不會刻意拒絕，另外，如果真的要討論，「我也不認為我的政治認同會受影響。」

江明修強調，因為「超越藍綠」，而無懼被列名「國政顧問團」！被列名「國政顧問團」，不代表認同其政治理念或政治立場，只是衷心期盼未來我們有更好的「國是」對話與共識的形成，大家齊心為台灣、為民主、為生民，而攜手共進！

而此篇貼文引來網友留言詢問，「不反對名列韓國瑜的國政顧問團，您對韓國瑜的評價是什麼呢？是否認同其九二共識主張、進入中聯辦的行為？」江明修親自回應，「我不認識韓，我不認同目前所提的92主張，也不贊同他去中聯辦。」

▲江明修回應網友問題。（圖／翻攝江明修臉書）



該名網友接著問，「對韓國瑜頻頻喊出不切實際，出口即跳票的政策口號，例如發財外交、打通中央山脈，您願意為其背書嗎？」楊明修則表示，「我並不瞭解韓的政策，我只是被列名其中，我願意與任何想問鼎大位者進行政策對話，我的專長比較是在公民社會、第三部門與文官制度。」

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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