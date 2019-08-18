長髮女7PUPU「肉身擋特斯拉」　駕駛狂叭回嗆...警方說話了

記者陳玉／台中報導

台中南屯區大墩路、大墩17街口，18日下午6點多疑似情侶吵架，女子竟用肉車擋車，不願讓駕駛白色特斯拉的男友離去，男友猛按喇叭，甚至偏右行駛都未果，讓後方要通過的用路人不禁「叭聲四起」，引起不少民眾關心；對此，警方表示，獲報到場時駕駛、擋車女子都已離去，因未接獲駕駛提告，僅能依《道交條例》第78條「行人不依規定」，可開罰女子300元罰鍰。

▲台中情侶吵架，女方竟以肉身擋車不願讓男友離去。（圖／聯合新聞網提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有民眾18日晚間6點多行經南屯區大墩路、大墩17街口，驚見一名穿著白上衣、牛仔褲，背著淺色後背包的長髮女子，站在一輛白色特斯拉的車頭前，原以為她正準備穿越馬路，但行車號誌已轉為綠燈，女子仍站在車前不動，男駕駛見狀長按喇叭，試圖想要右轉繞過女子未果，兩方僵持在路中央。

後方車輛見前車不動，不禁「叭聲四起」，其他用路人只好從轎車左方繞過再往前行，並報警處理；第四警分局大墩所長葉信良證實，此糾紛案為男女朋友吵架，女方一時氣憤才肉身擋車，此行為已涉及妨害自由，但需由駕駛出面提告，警方才能受理。另女子擋路行為，可依《道交條例》第78條開罰女子300元罰鍰。