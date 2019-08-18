大嬸倒車撞倒機車快閃　路人留紙條「你的車被撞」還附上車牌

▲婦人倒車時不慎撞倒停路邊機車，遭監視器拍到。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

陳姓婦人開車倒車撞倒停路邊的機車，下車竟將散落物胡亂塞回車箱，還認為路人說話「態度不佳」，直接將車開走。路人見義勇為留下紙條「你的車子被小客車撞！」讓機車鄭姓車主順利報警找到兇手。警方表示，陳婦行為已構成肇逃，除要賠償對方車損外，也將依法開罰並吊扣駕照。

第三警分局交通分隊7月24日晚間6時獲報，有一起交通事故，立刻前往現場了解。33歲鄭姓男子氣急敗壞向警方說，他一早就機車停在這邊停好好的，傍晚要騎車時發現機車後車廂被打開，裡面東西凌亂不堪。

▲婦人撞倒機車後，與路人將車扶正。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼機車與汽車都有明顯的新擦痕。（圖／記者李忠憲翻攝）

他原以為是遭竊賊撬開找東西，整理時卻發現一張小紙條，寫著「你的車子被小客車撞！路人留」，上頭還寫著汽車車牌號碼。他仔細一看，發現車身疑似有遭撞擊痕跡，氣得報警。

員警根據紙條線索，並調閱監視器，確認是該車後，立刻聯繫車主兼駕駛44歲陳姓女子到案說明。

陳女這才承認是她撞的並表示，她因為倒車角度沒抓好，不小心撞倒機車，立刻下車將機車扶正，並跟路人一起將散落物放回機車車箱。她正準備離開時，路人卻說「擦撞就該報警處理啊！」，她認為對方「說話態度很不好」，決定不理會直接開走。

警方從影片中看出，陳婦撿東西放回機車車廂根本是亂塞，事後竟還指責路人態度差，難怪讓人看不下去。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，陳婦擦撞機車後沒有依規定處置，依《道路交通管理處罰條例》62條，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」。陳婦肇事後逃逸，將依規定舉發」。被撞鄭姓車主也再三感謝警方認真辦案，讓肇事者受到應有的懲罰。

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