豪大雨8/17炸新社馬路成河流　網：逆流而上、越挫越勇

記者李忠憲／台中報導

近日中南部豪雨成災，台中市新社、東勢區17日也出現全國前五名的累積雨量，新社中興嶺往水井道路儼然成為水鄉澤國，汽車有如開在河裡，「根本是陸上行舟」，十分驚險，而多處農園也遭留水淹沒。即使如此，當地居民樂天地說，每逢大雨就是如此，是「生活日常！」

▲新社豪大雨，讓中興嶺網水井方向道路成河流。（圖／翻攝臉書社團「我們的山城..<東勢.石岡.新社.和平」）

臉書社團「我們的山城..<東勢.石岡.新社.和平>」管理員17日發文，稱下午1點左右，新社區因為連續豪大雨，累積雨量已達全國前5名內，中興嶺往水井方向的道路，整個遭大水淹沒，水流湍急。不少汽車行經時，有如行駛在河流內，令人怵目驚心，藉此提醒民眾雨中開車應小心。

▲社團管理員發文提醒民眾行車注意安全。（圖／翻攝臉書社團「我們的山城..東勢.石岡.新社.和平」）

網友看到直呼「恐怖！」、「嚇死人！」、「根本是強力水刀流」、「是開在海裡嗎？浪真大」，有人說「中元節回新社時，中興嶺到往二村方向也是淹大水，騎車像溯溪！」，還有剛經過的人說「我今天兩點下班經過這裡也是這樣，太刺激了！」

還有網友笑稱，「這是老天在教導我們，做人要像從中興嶺往水井開車一樣，要逆流而上、愈挫愈勇！最多車壞掉，我們再換部新的！」

▲▼新社豪大雨，農園遭水淹沒，產業道路也成小河。（圖／民眾提供）

另外，新社其他地區的農園，也一樣遭豪大雨侵襲，整片農園都淹在水裡比比皆是，農用道路都變成黃色小小河流。

當地民眾對此卻習以為常，他說，每逢豪大雨，新社大概都是這樣，早已是生活日常！只是開車騎車時真的要注意安全，不要勉強通行。

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