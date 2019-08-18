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101位青年齊聚開「蔬喜派對」　他為愛茹素：在她身邊吃肉很殘忍

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▲▼一群年輕人利用暑假及農曆七月吉祥月，從北部、南部到中部，發起「蔬喜派對 萬獸無憂」活動，中部地區在8月17日下午，於臺中分會拉開活動序幕(圖／慈濟基金會提供）

▲鄭洋(左)與張昊禎(右)是網路推動素食的年輕紅人。過去無肉不歡的鄭洋，為了跟張昊禎在一起，改變以前的飲食習慣。

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

吃素不再是初一和十五，茹素更不是老人家的事，推動蔬醒茹素，竟然是時下年輕人認為共善、共行的好事！

一群年輕人利用暑假及農曆七月吉祥月，從北部、南部到中部，發起「蔬喜派對 萬獸無憂」活動，中部地區在8月17日下午，於臺中分會拉開活動序幕，101位來自北、中、南年輕人齊聚一堂，透過〈光目女救母〉、〈因緣果報〉經藏演繹；以及「環保益智趣」互動，讓民眾覺醒因果，改變對「鬼月」的迷思。年輕人倡導正信佛法，齋戒護生，期望廣邀更多人一同加入推動素食、響應環保，守護眾生的平安。

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農曆七月真正的「普度」，應該要發大心、立大願，普遍去愛一切眾生。與其為求平安而殺生，不如虔誠齋戒以護生，「用愛招吉祥、以善破千災」！

靜思鼓隊年輕人「以戲傳法」，將《光目女救母》的故事搬上舞台，進而呼應《地藏經》傳達「因緣果報」的警世意涵，呼籲人人應該如《藥師經》的藥師如來發大願，希望為我們這片土地「光照人間的希望」，而「普濟蒼生的良方」就從改變飲食、響應蔬食開始。

影片「素潮救地球」、「地球毀傷」，清楚傳達人類為了滿足口腹之慾，每天有上億生靈動物必須被宰殺犧牲，地球環境也因為豢養牲畜而必須遭受許多的汙染，其實，人人只要從茹素開始，就可以救地球，讓動物可以無憂無慮與人類一起共生共存，而蔬食的選擇其實也可以很美味多樣。

▲▼一群年輕人利用暑假及農曆七月吉祥月，從北部、南部到中部，發起「蔬喜派對 萬獸無憂」活動，中部地區在8月17日下午，於臺中分會拉開活動序幕(圖／慈濟基金會提供）

▲▼一群年輕人利用暑假及農曆七月吉祥月，從北部、南部到中部，發起「蔬喜派對 萬獸無憂」活動，中部地區在8月17日下午，於臺中分會拉開活動序幕(圖／慈濟基金會提供）

活動的壓軸就是美食賞上菜秀及評審，包括由每隊年輕人精心調理的素食美食展示成品及由每隊香積團隊帶出大盤蔬喜美食展示區讓評審試吃，另有由會眾品嚐評分加票選的「吃好菜、選好料」活動，一場「蔬食樂party」讓臺中靜思堂「『young』溢歡笑」、「蔬喜『young』善」。

▲▼一群年輕人利用暑假及農曆七月吉祥月，從北部、南部到中部，發起「蔬喜派對 萬獸無憂」活動，中部地區在8月17日下午，於臺中分會拉開活動序幕(圖／慈濟基金會提供）

▲▼越南籍新住民陳花慕(右)以越南甜點「娘惹糕」做為比賽的作品。

▲▼一群年輕人利用暑假及農曆七月吉祥月，從北部、南部到中部，發起「蔬喜派對 萬獸無憂」活動，中部地區在8月17日下午，於臺中分會拉開活動序幕(圖／慈濟基金會提供）

參與「蔬喜派對」的越南籍新住民陳花慕，以越南甜點「娘惹糕」做為比賽的作品，娘惹糕以七葉蘭和綠豆食材製作而成，食材精細、口味宜人，讓大家讚不絕口，備受與會民眾肯定。

與會的鄭洋與張昊禎是一對年輕的情侶檔，更是網路推動素食的年輕紅人，他們特地遠從臺北前來共襄盛舉。原來無肉不歡的鄭洋，為了跟張昊禎在一起，改變以前是飲食習慣，「要跟她在一起，我在旁邊吃肉會很殘忍，所以跟著她吃素。」

胎裡素的張昊禎，人長得甜美又活潑，她說，吃素可以改變人的氣質，個性也會變得柔和，而且慈眉善目，「鄭洋就是最好的證明。」喜歡打籃球的鄭洋也說：「葷食的時候，運動效果差很多，膝蓋關節很容易痠痛；吃素以後，體力變好了，負擔變少了，跑得比較快、跳比較高，都是事實。」

鄭洋呼籲：「年輕人繼續加油，只要每一個人改變一點點，集起來就會變很大的力量。」張昊禎也說：「能蔬食是一個大愛，不只對人、動物、環境都是慈悲的觀念，我希望把這個觀念推廣給更多人知道，希望大家一起努力。」

▲▼一群年輕人利用暑假及農曆七月吉祥月，從北部、南部到中部，發起「蔬喜派對 萬獸無憂」活動，中部地區在8月17日下午，於臺中分會拉開活動序幕(圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：慈濟,蔬食,農曆七月,靜思堂,台中,臺中

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