4年獲31件德國紅點獎！　朝陽科大「青浪」再奪設計最佳獎

▲朝陽科大視傳系學生以「青浪」奪下2019年德國紅點的設計最佳獎。（圖／朝陽科大提供，下同）



記者陳玉／台中報導

2019年德國紅點設計大獎公布得獎名單，朝陽科技大學視覺傳達設計系學生以作品「青浪」企業識別，在全球48個國家、近8700件作品中脫穎而出，榮獲設計最佳獎；校長鄭道明表示，校內致力推動三創教育，4年內累計獲得31件紅點獎，其中包括3件紅點最佳獎，表現十分傑出。

朝陽科大設計學院院長歐聖榮表示，此次紅點最佳設計獎作品「青浪」由視覺傳達設計系4年級學生蔡林、宋雨晴、傅玟瑛、許芝瑜、謝鎮璘、黃柏維、陳履鴻、王靜汶等8人共同創作，同時也是為今年視傳系畢展的形象設計。

▲▼朝陽科大視傳系8位學生奪下德國紅點的設計最佳獎。



「青浪」的主視覺運用複合媒材，經歷數個實驗性的嘗試，包含流體混合的顏料、實拍的相片、3D材質、水墨、向量圖型等，最終匯聚為一道潮流，帶來視覺上的震撼，也象徵著團隊合作的設計能量。

產學合作處三創教育與發展中心主任黃裕哲表示，此次朝陽科大視傳系學生共拿下7件紅點獎，除「青浪」奪下設計最佳獎，另包括出版與印刷物紅點獎的「愛情路上的那些BUG」及「文武妙妙廟」、包裝設計紅點獎的「阿米醃」、廣告設計紅點獎的「現代蚊學」、品牌設計與識別紅點獎的「城市良行」等優秀作品，都獲得評審肯定。

鄭道明指出，校內4年內累計獲得31件紅點獎，其中包括3件紅點最佳獎，未來仍持續以滾動式的創新教學為主軸，與產業緊密鏈結，培育更多企業所需的創新人才。